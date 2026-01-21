«Слон в пуантах»: Критик Соседов потребовал ухода Волочковой со сцены
Музыкальный критик Сергей Соседов призвал Анастасию Волочкову завершить карьеру
В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов заявил, что Анастасия утратила интерес для публики и должна уступить место молодым артистам.
«Волочкова сегодня — это пьяная крупнотелая дама, которая разучилась танцевать. Собственно говоря, все разговоры о якобы каких-то там способностях преувеличены. Балерины должны быть хрупкими и изящными, они должны порхать. А слон, который даже пуанты натянет на себя, не сможет порхать, уж простите», — подчеркнул эксперт.Он противопоставил Волочкову балеринам прошлого, например, Майе Плисецкой. По его словам, та сохраняла фигуру и представляла культурную элиту до конца жизни, чего он не наблюдает у Анастасии. Соседов считает, что время артистки на сцене закончилось.