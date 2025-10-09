Актёра Александра Збруева экстренно госпитализировали

09 октября 2025, 09:36

Александр Збруев находится в больнице под наблюдением врачей

Александр Збруев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народный артист Александр Збруев попал в больницу после того, как несколько дней испытывал сильные боли в животе. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.