Актёра Александра Збруева экстренно госпитализировали
Народный артист Александр Збруев попал в больницу после того, как несколько дней испытывал сильные боли в животе. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Врачи скорой помощи диагностировали у Збруева спазмы в кишечнике и доставили его в медицинское учреждение. Сейчас 87-летний артист пребывает в состоянии средней тяжести. Медики наблюдают за его самочувствием и оказывают необходимую помощь.
Это уже не первый случай ухудшения здоровья у актёра за последнее время. Месяц назад он не смог принять участие в юбилейном 250-м спектакле «Вишнёвый сад» в театре Ленком. Непосредственно перед выходом на сцену ему стало плохо, и он должен был играть роль брата Раневской.
Руководству театра пришлось срочно вводить в спектакль другого артиста. Тогда врачи рекомендовали Александру Викторовичу соблюдать постельный режим и беречь силы.
