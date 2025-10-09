Достижения.рф

Актёра Александра Збруева экстренно госпитализировали

Александр Збруев находится в больнице под наблюдением врачей
Александр Збруев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народный артист Александр Збруев попал в больницу после того, как несколько дней испытывал сильные боли в животе. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Врачи скорой помощи диагностировали у Збруева спазмы в кишечнике и доставили его в медицинское учреждение. Сейчас 87-летний артист пребывает в состоянии средней тяжести. Медики наблюдают за его самочувствием и оказывают необходимую помощь.

Это уже не первый случай ухудшения здоровья у актёра за последнее время. Месяц назад он не смог принять участие в юбилейном 250-м спектакле «Вишнёвый сад» в театре Ленком. Непосредственно перед выходом на сцену ему стало плохо, и он должен был играть роль брата Раневской.

Руководству театра пришлось срочно вводить в спектакль другого артиста. Тогда врачи рекомендовали Александру Викторовичу соблюдать постельный режим и беречь силы.

