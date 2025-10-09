Достижения.рф

Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали

Михаил Шуфутинский перенёс операцию из-за обнаруженной опухоли
Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Певец Михаил Шуфутинский перенёс операцию. Артиста госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Опухоль у 77-летнего музыканта обнаружили ещё весной. Врачи приняли решение провести операцию, поскольку существовал риск, что новообразование окажется злокачественным. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и вскоре Шуфутинский покинул клинику.

Уже летом артист возобновил концертную деятельность и в настоящее время активно гастролирует по России. Медики рекомендовали шансонье продолжать наблюдение у онколога.

Ранее Михаил Шуфутинский раскрыл своё отношение к Александру Розенбауму. Певец назвал его ярчайшей звездой российской эстрады.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0