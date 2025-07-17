17 июля 2025, 14:47

Алексея Чадова разыскивают судебные приставы из-за долга

Алексей Чадов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёра Алексея Чадова разыскивают судебные приставы из-за долга в 207 тысяч рублей. Об этом сообщают «Страсти».