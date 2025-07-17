Актёра Алексея Чадова разыскивают судебные приставы
Актёра Алексея Чадова разыскивают судебные приставы из-за долга в 207 тысяч рублей. Об этом сообщают «Страсти».
Чадов является учредителем ООО «Перрон». Организация осуществляет ресторанную деятельность и услуги по доставке продуктов питания. Однако весной этого года стало известно, что компания артиста задолжала Федеральной налоговой службе 171 тысячу рублей. Никакой оплаты налогов произведено не было, и сумма долга увеличилась до 207,9 тысяч рублей.
Более того, судебные приставы в отношении организации возбудили два исполнительных производства. Последний документ был составлен на основе позиции суда 16 июня. Отмечается, что ООО «Перрон» за прошлый год оказалось убыточным и по чистой прибыли ушло в минус на 392 тысячи рублей.
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