«Моя когда-то задутая свеча на торте»: Юная невеста Григория Лепса раскрыла личную тайну
Аврора Киба сделала неожиданное признание в день рождения Григория Лепса
Юная невеста Лепса Аврора Киба в день рождения певца сделала необычное признание. Девушка рассказала, что всегда мечтала об отношениях с Григорием. Аврора написала соответствующий пост в своём блоге.
Григорий Лепс отметил своё 63-летие на сцене столичной Live Арены. Аврора посетила праздничное выступление жениха, где, сидя за столиком, подпевала артисту вместе со всеми. Девушка запечатлела выход Лепса на сцену, а позже выложила ролик в блог с трогательным обращением.
«С днём рождения, моя когда-то задутая свеча на торте! Легенда», — написала Киба, дополнив подпись смайликом в виде сердечка.Аврора посетила концерт возлюбленного вместе с мамой Татьяной. Обе были в вечерних образах. Отмечается, что все билеты на шоу Лепса были распроданы, а концертный зал был полностью заполнен поклонниками певца.
Ранее сообщалось, что Лепс занялся здоровьем ради Авроры.