«Моя когда-то задутая свеча на торте»: Юная невеста Григория Лепса раскрыла личную тайну

17 июля 2025, 11:47

Аврора Киба сделала неожиданное признание в день рождения Григория Лепса

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юная невеста Лепса Аврора Киба в день рождения певца сделала необычное признание. Девушка рассказала, что всегда мечтала об отношениях с Григорием. Аврора написала соответствующий пост в своём блоге.





Григорий Лепс отметил своё 63-летие на сцене столичной Live Арены. Аврора посетила праздничное выступление жениха, где, сидя за столиком, подпевала артисту вместе со всеми. Девушка запечатлела выход Лепса на сцену, а позже выложила ролик в блог с трогательным обращением.

«С днём рождения, моя когда-то задутая свеча на торте! Легенда», — написала Киба, дополнив подпись смайликом в виде сердечка.