Актёра Геннадия Хазанова оштрафовали за неформальные трудовые отношения
Народного артиста Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неформальные трудовые отношения.
По данным Telegram-канала Mash, 79-летний артист нанял пятерых разнорабочих в Театр сатиры, но не оформил их официально.
После обращения Пенсионного фонда на Хазанова завели пять административных дел – по 300 рублей штрафа за каждого работника. В театре пояснили, что нарушения произошли из-за технической ошибки.
В настоящее время Хазанов готовится к благотворительному концерту в Израиле, где все собранные средства планирует передать на восстановление больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, разрушенной после удара иранской ракеты.
