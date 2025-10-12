Достижения.рф

Актёра Геннадия Хазанова оштрафовали за неформальные трудовые отношения

Геннадий Хазанов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Народного артиста Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неформальные трудовые отношения.



По данным Telegram-канала Mash, 79-летний артист нанял пятерых разнорабочих в Театр сатиры, но не оформил их официально.

После обращения Пенсионного фонда на Хазанова завели пять административных дел – по 300 рублей штрафа за каждого работника. В театре пояснили, что нарушения произошли из-за технической ошибки.

В настоящее время Хазанов готовится к благотворительному концерту в Израиле, где все собранные средства планирует передать на восстановление больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, разрушенной после удара иранской ракеты.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0