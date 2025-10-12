Кристина Орбакайте платит миллионы рублей за частную школу дочери в Нью-Йорке
Младшая дочь певицы Кристины Орбакайте, переехавшей в США в 2023 году, учится в престижной частной школе Нью-Йорка. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
В соцсетях Орбакайте недавно опубликовала видео с волейбольного матча, где девочка играет в школьной команде под песню «Если с другом выйдешь в путь».
Стоимость обучения в элитной школе составляет около $72,3 тыс. в год – почти 6 миллионов рублей. За эту сумму обеспечиваются не только занятия, но и книги, питание, транспорт до мероприятий и современная техника для учеников.
Переезд певицы в Америку последовал за её старшим сыном Никитой Пресняковым, в то время как младший остался в России. После переезда Орбакайте её карьера в России заметно пошла на спад, особенно после резких заявлений её матери Аллы Пугачёвой, которая регулярно привлекает внимание СМИ своими антироссийскими высказываниями. Заграничные выступления Орбакайте проходят преимущественно в небольших, малоизвестных заведениях.
