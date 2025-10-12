Кристина Орбакайте платит миллионы рублей за частную школу дочери в Нью-Йорке

12 октября 2025, 13:53

Readovka: дочь Орбакайте учится в престижной школе в Нью-Йорке за ₽6 млн в год

Кристина Орбакайте с дочерью (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Младшая дочь певицы Кристины Орбакайте, переехавшей в США в 2023 году, учится в престижной частной школе Нью-Йорка. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.