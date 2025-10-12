Рэпера Гуфа оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики
Рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) оштрафовали на 5 000 рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на наличие наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл 23 августа перед концертом артиста в клубе «Резиденция королей» в Калининграде, где Гуф выступал в рамках своего прощального тура. Незадолго до выхода на сцену его встретили сотрудники полиции, которые заявили о поступившем сообщении о якобы неадекватном поведении музыканта.
Полицейские предложили Долматову проехать с ними и пройти тест на наркотики, но он отказался. В тот же вечер 46-летний артист попал в местную больницу, а на заседание суда позже не явился. Тем не менее, в конце сентября суд в Москве, опираясь на материалы дела и показания сотрудников полиции, вынес решение назначить штраф.
Представитель Гуфа в разговоре с журналистами отметил, что рэпер был трезв и отказался от освидетельствования лишь потому, что не хотел срывать концерт. По его словам, полицейские сразу предъявили ему уже заполненный бланк отказа, который он просто подписал.
Концерт в Калининграде всё же состоялся, несмотря на визит правоохранителей.
