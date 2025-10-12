Рэпера Гуфа оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики

12 октября 2025, 14:57

Гуф / Алексей Долматов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) оштрафовали на 5 000 рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на наличие наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.