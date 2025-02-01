Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко хотят разработать новый закон, чтобы остановить буллинг своих детей

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко постоянно сталкиваются с критикой в Сети. И если хейт в свой адрес они могут проигнорировать, то оскорбления в отношении своих детей терпеть не намерены. Супруги заявили, что хотят бороться с кибербуллингом на законодательном уровне.