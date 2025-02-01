Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко хотят разработать новый закон, чтобы остановить буллинг своих детей

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: соцсети)
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко постоянно сталкиваются с критикой в Сети. И если хейт в свой адрес они могут проигнорировать, то оскорбления в отношении своих детей терпеть не намерены. Супруги заявили, что хотят бороться с кибербуллингом на законодательном уровне.
«Мы с Настей сейчас вообще планируем разработать закон по буллингу, происходящему в интернете. Если мы соберём всё, что пишут о нашей семье, это, как минимум, статья на людей, которые могут оскорбить ребенка. <...> Это ужасные люди, я считаю, и карму никто не отменяет», – заявил Тарасов в шоу «Народный подкаст».Анастасия, в свою очередь, привела статистику, согласно которой среднестатистический пользователь тратит 40% времени на «разжигание войны» в соцсетях. Запрет на уровне закона, по её словам, позволит в целом повысить уровень культуры населения.
Модель подчеркнула, что уровень образования также будет постепенно повышаться, у людей появится возможность потратить своё время полезнее, если их нынешняя деятельность в сети станет наказуемой.
Футболист добавил, что для тех, кто по-хорошему не понимает, наказанием будет не штраф, а «публичная порка».
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