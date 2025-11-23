«Она ещё ребёнок»: Юлия Пересильд вступилась за дочь, которую травят в Сети

23 ноября 2025, 11:34

Юлия Пересильд высказалась о травле своей 16-летней дочери в соцсетях

Анна и Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Актриса Юлия Пересильд поддержала свою 16-летнюю дочь Анну, которая столкнулась с волной критики в соцсетях. Об этом сообщает издание «Страсти».





Пользователи часто обсуждают юную актрису из-за ролей и внешности, что вынуждает Пересильд выступать в её защиту. Артистка отметила, что стремится к доверительным отношениям с дочерьми.



Юлия добавила, что её дети, несмотря на известность родителей, остаются обычными подростками. При этом актрисе тяжело наблюдать постоянную критику в адрес Анны.

«Хочется защитить дочку от злых людей, которые пишут гадости, ведь она ещё ребёнок. Что думаю в этот момент? Я чиста, Аня чиста, она ничего плохого не делает. Пусть вся дурная энергия, которую в её сторону направляют люди, с ними и остаётся. А что ещё можно сделать? Ничего», — заявила Пересильд.

