Инфлюенсер обвинил возлюбленного Карди Би Стефона Диггса в насилии и угрозах расправой

23 ноября 2025, 11:46

Бойфренда Карди Би обвиняют в сексуальном насилии и запугивании

Карди Би (Фото: Instagram* / @iamcardib)

Американский футболист и возлюбленный рэп-исполнительницы Карди Би, недавно ставшей матерью его четвёртого ребёнка, Стефон Диггс, оказался в центре громкого судебного конфликта.