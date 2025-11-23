Инфлюенсер обвинил возлюбленного Карди Би Стефона Диггса в насилии и угрозах расправой
Американский футболист и возлюбленный рэп-исполнительницы Карди Би, недавно ставшей матерью его четвёртого ребёнка, Стефон Диггс, оказался в центре громкого судебного конфликта.
Как сообщает Daily Mail, инфлюенсер Кристофер Блейк Гриффит подал на спортсмена иск, обвинив его в сексуальном насилии, принуждении к употреблению запрещённых веществ и угрозах убийством.
Гриффит утверждает, что вечером 22 мая 2023 года он вместе с Диггсом посещал ночные клубы в районе Вашингтона. По словам истца, спортсмен несколько раз предлагал ему «конфету», после которой он почувствовал потерю ориентации — он предполагает, что в сладость могли быть подмешаны запрещённые препараты.
Инфлюенсер настаивает, что позже в машине футболиста тот обнажился и стал совершать непристойные действия.
Гриффит якобы попытался уйти и добрался до дома Диггса, где столкнулся с новым потоком домогательств и принуждением подняться в комнату. По его словам, он спрятался в ванной почти на час, а когда вышел — его встретили две женщины и брат спортсмена, Дарез Диггс. Они, утверждает истец, угрожали, заставляли молчать, затем раздели, избили и обвинили в краже.
Через неделю, по словам Гриффита, он подвергся нападению возле своей квартиры в Лос-Анджелесе — и уверен, что одним из нападавших был Дарез. Кроме того, он заявляет, что Стефон создал поддельный аккаунт, откуда распространялись клеветнические сообщения о нём.
Стефон Диггс полностью отвергает обвинения. Он подал встречный иск, заявив, что истец выдумал историю ради шумихи и повышения собственной популярности. По версии футболиста, 22 мая они лишь ненадолго увиделись после благотворительного матча, а затем вместе с несколькими людьми приехали к нему домой в Роквилле, где вечер закончился спокойно. Диггс утверждает, что попросил помощника разъехать гостей, и никакого конфликта не было.
