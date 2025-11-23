«Своё не уйдёт, чужое останется чужим»: Шаляпин рассказал о важности расставаний без боли

23 ноября 2025, 11:23

Прохор Шаляпин призвал не держаться за «чужих людей»

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин опубликовал проникновенное обращение к подписчикам, в котором рассуждает о том, почему важно уметь вовремя завершать отношения, ставшие источником душевной боли.





По словам артиста, иногда даже самые близкие люди оказываются слишком разными, «словно с разных планет», и попытки сохранить такие союзы обречены на взаимные страдания.



Шаляпин подчеркнул, что не стоит пытаться изменить партнёра или обвинять его за несхожесть взглядов. Каждый человек имеет право быть собой, отметил певец, а желание заставить другого соответствовать собственным ожиданиям чаще всего приводит лишь к разочарованию.





«Не мучайте ни себя, ни другого человека за то, что ваши взгляды совершенно не совпадают», — обратился он к подписчикам.

«Своё никогда не уйдёт, а чужое так и останется чужим», — подытожил Шаляпин.