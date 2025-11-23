«Своё не уйдёт, чужое останется чужим»: Шаляпин рассказал о важности расставаний без боли
Прохор Шаляпин призвал не держаться за «чужих людей»
Певец Прохор Шаляпин опубликовал проникновенное обращение к подписчикам, в котором рассуждает о том, почему важно уметь вовремя завершать отношения, ставшие источником душевной боли.
По словам артиста, иногда даже самые близкие люди оказываются слишком разными, «словно с разных планет», и попытки сохранить такие союзы обречены на взаимные страдания.
Шаляпин подчеркнул, что не стоит пытаться изменить партнёра или обвинять его за несхожесть взглядов. Каждый человек имеет право быть собой, отметил певец, а желание заставить другого соответствовать собственным ожиданиям чаще всего приводит лишь к разочарованию.
«Не мучайте ни себя, ни другого человека за то, что ваши взгляды совершенно не совпадают», — обратился он к подписчикам.Артист признал, что притяжение противоположностей действительно бывает, но чаще это временно и дано лишь для того, чтобы люди чему-то научили друг друга. Поэтому, по его словам, в момент, когда отношения становятся эмоционально тяжёлыми и лишают внутреннего спокойствия, не нужно бояться разрыва.
В завершение певец призвал беречь себя и свой внутренний мир, не растрачивая силы на людей, которые не близки по духу.
«Своё никогда не уйдёт, а чужое так и останется чужим», — подытожил Шаляпин.