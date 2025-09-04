Выступление Леди Гаги отменили за несколько часов до начала из-за угрозы здоровью певицы

04 сентября 2025, 20:47

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за проблем со связками

Леди Гага (Фото: Instagram* / @ladygaga)

Мировая поп-звезда Леди Гага была вынуждена отменить концерт в Майами всего за несколько часов до начала выступления. Об этом артистка сообщила поклонникам через свои социальные сети.