Выступление Леди Гаги отменили за несколько часов до начала из-за угрозы здоровью певицы
Леди Гага отменила концерт в Майами из-за проблем со связками
Мировая поп-звезда Леди Гага была вынуждена отменить концерт в Майами всего за несколько часов до начала выступления. Об этом артистка сообщила поклонникам через свои социальные сети.
По словам Гаги, врачи и вокальный тренер диагностировали у неё серьёзные нарушения в работе голосовых связок. В связи с этим было принято решение о переносе шоу на другую дату.
Певица призналась, что это стало для неё очень трудным шагом, но она не готова ставить здоровье под угрозу, даже несмотря на насыщенный график живых концертов.
