Николай Цискаридзе дебютирует в драматическом театре

04 сентября 2025, 20:20

Цискаридзе исполнит роль Людовика XIV на сцене МХТ

Николай Цискаридзе (Фото: Instagram* / @tsiskaridzenikolay)

Народный артист России Николай Цискаридзе готовится к новой творческой роли — он примет участие в спектакле «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. Постановку готовит Московский Художественный театр под руководством Константина Хабенского, сообщает RuNews.





Цискаридзе воплотит на сцене образ французского короля Людовика XIV. Он рассказал, что предложение принять участие в спектакле от Хабенского принял без колебаний. По словам артиста, он не мог отказаться от сцены МХТ и от возможности поработать с произведением Булгакова, которое считает особенно точным в своей тематике.





«Во-первых, это Московский Художественный театр, от такой сцены не отказываются. Во-вторых, Булгаков. Нет более точного произведения на тему таланта и бездарности, чем "Кабала святош". Мне эта тема очень знакома», — пояснил Цискаридзе.