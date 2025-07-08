Алана Мамаева о скандале с интимными фото Вали Карнавал: «Я переодеваюсь, но никто не фотографирует»

08 июля 2025, 19:12

Мамаева назвала печальной ситуацию с интимными фото Карнавал

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

Алана Мамаева, комментируя скандал с интимными фотографиями Вали Карнавал, заявила, что не опасается столкновения с шантажом. Тем не менее, ситуацию с блогером она назвала печальной.





Напомним, что 23-летняя Валя Карнавал стала жертвой шантажистов. Блогера засняли обнажённой в раздевалке элитного фитнес-клуба в Москве. После этого сделавшие фото девушки отправили снимок знакомому, который и начал шантажировать телезвезду, требуя крупную сумму денег за непубликацию кадра. В итоге Карнавал обратилась в полицию, и злоумышленников задержали.



Ситуацию прокомментировала блогер Алана Мамаева. Она отметила, что никогда не сталкивалась с подобными ситуациями, но предположила, что скандал, в который попала Валя, может быть связан с выбором тренажёрного зала.





«Я хожу в зал, спокойно переодеваюсь, меня никто не фотографирует. Таких опасений пока у меня нет, я не сталкивалась с подобным. Наверное, ещё от спортзала зависит, есть залы модные, куда идут чтобы сфоткаться, а не чтобы пахать. Вот и результат», – высказалась Мамаева в интервью с изданием Woman.ru.