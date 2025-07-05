«Кошмарный сон»: Мария Погребняк высказалась об интимных фото Вали Карнавал

05 июля 2025, 16:32

Мария Погребняк поддержала Валю Карнавал в скандале с интимными фото

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Певица Мария Погребняк высказалась о громком скандале, в котором 23-летняя Валя Карнавал оказалась жертвой шантажа. В своём блоге девушка сообщила, что шокирована таким подлым поступком.





Валя Карнавал накануне оказалась в центре неприятного инцидента. Девушку сфотографировали неизвестные, когда она была абсолютно голой в раздевалке фитнес-клуба. Злоумышленники начали шантажировать артистку, угрожая слить фото в интернет.



Погребняк не смогла пройти мимо данной ситуации и призналась, что испытывает злость и облегчение одновременно. Она заявила, что Валя на протяжении нескольких месяцев жила в аду.

«Какой низкий, подлый поступок! Девушки хотели нажиться на чужом страхе и репутации. Эта ситуация — кошмарный сон для любого человека, а для публичной личности — особенно», — рассказала Мария.