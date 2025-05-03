Алана Мамаева отреагировала на сравнение ее сына с известным блогером

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)
Алана Мамаева прокомментировала сообщения в социальных сетях о сходстве ее сына блогером Даней Милохиным. Пользователи отметили, что образ сына модели Алекса повторяет стиль Дани.
Мамаева иронично заявила, что ее сын схож с еще несколькими звездными личностями.
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«А еще он похож на Эминема, Кемстача, кого вы там еще писали? Но вообще мы косили под Хеджина», — написала Алана.Алекс родился в браке Мамаевой с кикбоксером Александром Липовым. Позже пара рассталась. Во второй раз Алана вышла замуж за бывшего игрока футбольной сборной России Павла Мамаева. У них на свет появилась дочь Алиса. В итоге их брак распался со скандалом. Стороны до сих пор ведут судебные тяжбы из-за алиментов и раздела имущества.
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