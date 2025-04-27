«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать»: актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии

Игорь Верник (Фото: Инстаграм* @ivernik)
Актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии. Народный артист России заявил, что сильно боится кошек.
Артисту досталась роль кота в новом проекте Константина Хабенского «Театр в кино: Жил. Был. Дом». Верник назвал эту работу возмездием. Знаменитость сильно боится кошек — все дело в «инопланетном происхождении» хвостатых.
О своем страхе Игорь поведал в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.
Со слов Верника, кошки живут по своим законам, и никто не догадывается, о чем они думают. Игорь уверен, что эти животные непредсказуемые, в отличие от собак.
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О своем страхе Игорь поведал в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.
«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать. Мне кажется, он существует сам по себе. Мне кажется, это вообще какие-то пришельцы, инопланетяне», — обратил внимание звезда сериала «Кухня».
Со слов Верника, кошки живут по своим законам, и никто не догадывается, о чем они думают. Игорь уверен, что эти животные непредсказуемые, в отличие от собак.
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Ольга Енгалычева