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«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать»: актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии

Актер Верник признался, что боится кошек из-за их инопланетного происхождения
Игорь Верник (Фото: Инстаграм* @ivernik)

Игорь Верник (Фото: Инстаграм* @ivernik)

Актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии. Народный артист России заявил, что сильно боится кошек.
Артисту досталась роль кота в новом проекте Константина Хабенского «Театр в кино: Жил. Был. Дом». Верник назвал эту работу возмездием. Знаменитость сильно боится кошек — все дело в «инопланетном происхождении» хвостатых.

О своем страхе Игорь поведал в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать. Мне кажется, он существует сам по себе. Мне кажется, это вообще какие-то пришельцы, инопланетяне», — обратил внимание звезда сериала «Кухня».

Со слов Верника, кошки живут по своим законам, и никто не догадывается, о чем они думают. Игорь уверен, что эти животные непредсказуемые, в отличие от собак.

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#страх
«В Люсе всё сложилось. Просто идеально»: Рудковская впервые оценила творчество Чеботиной
Рудковская заявила, что Чеботина талантливая и имеет уникальный вкус в музыке
27 апреля 2025, 13:16

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)

Яна Рудковская оценила творчество певицы Люси Чеботиной. Об этом продюсер рассказала в беседе с Telegram-каналом WOWNEWS.
Рудковская заявила, что Чеботина является настоящим профессионалом своего дела.

Яна подчеркнула, что бывают артистки с очень красивой фигурой и непривлекательным лицом, и наоборот. Имён Рудковская не раскрыла, но отметила, что в Люсе прекрасно всё. Девушке, по её словам, удалось совместить идеальную фигуру и внешность в целом с талантом.

«В Люсе всё сложилось. Просто идеально. Полное попадание. Вы посмотрите все последние номера на всех премиях. Всегда у неё одни из самых крутых номеров. Скажем ещё есть две певицы. Имя Люси звучит среди тех девушек, которые отличаются вкусом на сцене, классными номерами», – отметила звёздный продюсер.
Рудковская также добавила, что Чеботина обладает уникальным вкусом в музыке, что и сделало её популярной артисткой. Певице удалось создать авторский стиль и ставить номера мирового масштаба.

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Дима Билан назвал дату своей свадьбы
27 апреля 2025, 13:05

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

Поклонники Димы Билана постоянно интересуются, когда же один из самых известных холостяков отечественного шоу-бизнеса создаст семью. Обычно певец игнорирует эти вопросы и говорит исключительно о творчестве.
Однако на этот раз исполнитель решил ответить интересующимся фанатам в шутливой форме. Он опубликовал в своём Telegram-канале ролик с онлайн-игрой, в которой свадебное кольцо играющего должно провалиться между большими обручальными. После этого появится приблизительная дата свадьбы.

Билан пробовал несколько раз, но кольцо не хотело попадать в ловушку. Тогда артист отчаялся узнать дату своей свадьбы и сказал от себя.

«Ответ, через сколько я женюсь! Приблизительно после 2365 года. Вопросов больше нет!», – заявил Билан.
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#любовь
#шоу-бизнес
#соцсети
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«С каких пор болезнь стала точкой восхищения»: дочь Дмитрия Маликова подозревают в анорексии
Дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала фото в белом платье
27 апреля 2025, 12:41

Стефания Маликова и Дмитрий Маликов (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)

25-летняя дочь народного артиста Дмитрия Маликова Стефания опубликовала новые фотографии в соцсетях. На снимках девушка позировала в белом обтягивающем платье. Образ наследницы казался нежным и утонченным, но подписчикам показалось, что она выглядит слишком худой.
Стефания развивает свой бренд одежды и постоянно публикуют в своих соцсетях варианты стилизации вещей. На этот раз Маликова предстала перед поклонниками в белом облегающем платье с открытыми плечами. Образ она дополнила золотыми украшениями и каблуками со стразами, а волосы убрала в элегантный пучок.

Девушка отмечала, что недавно вернулась с отдыха, где набрала пару лишних килограммов и, поэтому начала приводить себя в форму. Методы похудения Стефания не обсуждала, но в Сети стали беспокоиться за здоровье Маликовой.

Стефания Маликова (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)


«Первая фотография какая-то нездоровая», «Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения! Культивировать нездоровую худобу!», «Все красиво, но тела нет совсем!», «Признаки анорексии налицо», — подчеркнули в комментариях под публикацией дочери артиста.

Дочь исполнителя хита «Спроси у своей мамы» ранее уточняла, что применяет интервальное голодание, при котором необходимо не есть 16 часов. Благодаря этому методу Маликова сбросила восемь килограммов. В прошлом году Стефания признавалась, что весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров.

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Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#певец
#фотография
#одежда
#похудение
#голод
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Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге
27 апреля 2025, 12:27

настасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова в спешке покинула свадьбу дочери Ариадны из-за конфликта с её новоиспечённым супругом Никитой Григоряном. Об этом пишет портал 78.ru.
«Предположительно, дело даже дошло до драки», – сообщает издание.
Однако, по другой версии, балерина покинула торжество, поскольку поменяла билеты. Она торопилась вернуться в Москву после конфликта на мероприятии с крёстной Еленой. Портал уточняет, что причиной ссоры стало «несогласие во мнениях».

26 апреля в Петербурге состоялась свадьба Ариадны Волочковой и бизнесмена Никиты Григоряна. Представители СМИ не были допущены на торжество, но журналистов пустили на первый этаж особняка Мясникова, где перед началом мероприятия дала комментарии мать невесты.

Волочкова была единственным родителем молодожёнов, присутствующим на свадьбе. С родственниками Никиты, как выяснилось, балерина до сих пор не знакома.

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*запрещён в РФ
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«Свети еще ярче, наше солнце»: супруга Михайлова откровенно обратилась к нему по особому поводу
Жена Стаса Михайлова Инна поздравила его с днем рождения
27 апреля 2025, 12:12

Стас Михайлов (Фото: Инстаграм* @inamikhaylova)

Сегодня народный артист России Стас Михайлов отмечает 56-летие. В честь этого жена певца Инна поделилась в личном блоге снимками, на которых запечатлен именинник и поздравила его.
Возлюбленная Михайлова уточнила, что она восхищается своим партнером: несмотря на возраст, певец все также полон энергии и сил. Еще Инна отметила, что ее все еще удивляется таланту супруга.

«Желаю быть всегда быть на высоте, преодолевать все преграды с легкостью и уверенностью. Пусть рядом будут только верные и искренние друзья! Свети еще ярче, наше солнце. А твоя мудрость и харизма по-прежнему вдохновляла окружающих!» — написала Инна в личном блоге.

Друзья и коллеги по цеху тут же начали поздравлять исполнителя хита «Все для тебя» под постом его жены.

«С днем рождения нашего дорогого Стаса!», «Счастья!», «Стас все моложе с каждым годом, поздравляю», «У вас отличная семья, Стас, берегите ее. С праздником!», — подчеркнули они.

Фото: Инстаграм* @inamikhaylova


Помимо прочего, фанаты Михайлова подчеркнули, что нет ни одного певца, который был бы лучше его.

Также возлюбленная Стаса показала, какой сюрприз она подготовила для любимого: всю комнату она украсила алыми розами и воздушными шарами в форме сердец.

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