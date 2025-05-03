Нонна Гришаева безуспешно пытается получить государственную награду

Александр Нестеров и Нонна Гришаева (Фото: Инстаграм* @grishaevanonna)
Нонна Гришаева призналась, что безуспешно пытается получить звание народной артистки России. Театр, где актриса выступает, уже неоднократно отправлял соответствующий запрос.
53-летняя Нонна Валентиновна отметила, что не понимает причин отказа.
Гришаева последние шесть является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.
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«Уже в который раз наш театр Роста подает на меня документы и опять отказ. К званиям и наградам я отношусь спокойно. Для меня важнее любовь и признание зрителя», — приводит слова актрисы Starhit.ru.Гришаева также рассказала, как следит за своей физической формой. Актриса занимается йогой. Нонна Валентиновна внимательна к рациону, делая упор на раздельное питание.
Гришаева последние шесть является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.
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