Алана Мамаева показала забавную переписку с дочерью-подростком
Модель и инфлюенсер Алана Мамаева опубликовала в соцсетях скриншот переписки с 10-летней дочерью Алисой. В диалоге девочка настойчиво просит у мамы деньги — сначала на школьную карту, затем «за уборку», а в конце пишет, что ей нужны средства на «купи слона».
На уточняющий вопрос матери, что это такое, Алиса объяснила, что это магазин, и указала сумму: 2000 рублей, а если нельзя — 1000.
Ранее суд отклонил апелляцию Аланы Мамаевой по делу о доле в элитных апартаментах, принадлежащих отцу её бывшего мужа Павлу Мамаеву.
