Алана Мамаева показала забавную переписку с дочерью-подростком

10 октября 2025, 20:16

Алана Мамаева показала, как её дочь просит деньги в переписке

Алана Мамаева (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

Модель и инфлюенсер Алана Мамаева опубликовала в соцсетях скриншот переписки с 10-летней дочерью Алисой. В диалоге девочка настойчиво просит у мамы деньги — сначала на школьную карту, затем «за уборку», а в конце пишет, что ей нужны средства на «купи слона».