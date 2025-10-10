Жену Джорджа Клуни раскритиковали в Сети после новой стрижки

10 октября 2025, 18:35

Амаль Клуни раскритиковали в Сети после новой стрижки

Амаль Клуни (Фото: Instagram* / @dimitrishair)

Британский адвокат ливанского происхождения и супруга актёра Джорджа Клуни, Амаль Клуни, оказалась в центре внимания после смены имиджа. Её новый образ вызвал бурное обсуждение в сети, сообщает Daily Mail.





Парикмахер звезды Димитрис Джаннетос опубликовал фото клиентки в Instagram*, отметив, что укоротил волосы на 15-20 сантиметров и сделал лёгкое мелирование.





«У Амаль никогда не было такой стрижки», — написал мастер.