Жену Джорджа Клуни раскритиковали в Сети после новой стрижки

Амаль Клуни раскритиковали в Сети после новой стрижки
Амаль Клуни (Фото: Instagram* / @dimitrishair)

Британский адвокат ливанского происхождения и супруга актёра Джорджа Клуни, Амаль Клуни, оказалась в центре внимания после смены имиджа. Её новый образ вызвал бурное обсуждение в сети, сообщает Daily Mail.



Парикмахер звезды Димитрис Джаннетос опубликовал фото клиентки в Instagram*, отметив, что укоротил волосы на 15-20 сантиметров и сделал лёгкое мелирование.

«У Амаль никогда не было такой стрижки», — написал мастер.
Однако реакция пользователей оказалась неожиданно жёсткой. В комментариях под публикацией и на сайте Daily Mail многие иронично заметили, что перемен практически не видно.

Несмотря на критику, поклонники пары отметили, что Амаль по-прежнему выглядит стильно и элегантно, оставаясь одной из самых изысканных женщин в мире шоу-бизнеса.
Софья Метелева

