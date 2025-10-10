Жену Джорджа Клуни раскритиковали в Сети после новой стрижки
Британский адвокат ливанского происхождения и супруга актёра Джорджа Клуни, Амаль Клуни, оказалась в центре внимания после смены имиджа. Её новый образ вызвал бурное обсуждение в сети, сообщает Daily Mail.
Парикмахер звезды Димитрис Джаннетос опубликовал фото клиентки в Instagram*, отметив, что укоротил волосы на 15-20 сантиметров и сделал лёгкое мелирование.
«У Амаль никогда не было такой стрижки», — написал мастер.Однако реакция пользователей оказалась неожиданно жёсткой. В комментариях под публикацией и на сайте Daily Mail многие иронично заметили, что перемен практически не видно.
Несмотря на критику, поклонники пары отметили, что Амаль по-прежнему выглядит стильно и элегантно, оставаясь одной из самых изысканных женщин в мире шоу-бизнеса.