Звезда «Содержанок» Александра Ревенко поразила фанатов откровенным фото
Актриса Александра Ревенко, известная по сериалу «Содержанки», опубликовала в соцсетях новую фотографию, которая вызвала бурную реакцию поклонников.
На снимке артистка позирует в постели и без одежды, однако кадр выполнен со вкусом и не выглядит вульгарно — грудь Ревенко прикрыла рукой, а сама поза оставляет простор для воображения.
Поклонники актрисы отметили, что снимок получился чувственным, но сдержанным, и сравнили его с эстетикой сериала, где Ревенко исполнила одну из главных ролей. Под публикацией сразу появились десятки восторженных комментариев.
Сама актриса никак не прокомментировала фото, оставив поклонников гадать, связано ли оно с новым проектом или просто с желанием показать естественную красоту.
