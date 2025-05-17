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Алана Мамаева случайно проговорилась об истинной причине развода Марии Погребняк

Мамаева проговорилась, что Погребняк разошлась с мужем из-за его измен
Мария Погребняк и Алана Мамаева (фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк и Алана Мамаева (фото: Telegram @Mariapogas)

Алана Мамаева и Мария Погребняк стали гостями YouTube-шоу Карины Нигай «Сплетница». Девушки прошлись по молодой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, поговорили о непростой ситуации в семье Агаты Муцениеце, но в какой-то момент одна из них случайно выдала тайну другой.
В момент обсуждения измен рэпера Натана супруге, Мамаева случайно проговорилась, что Мария Погребняк ушла от мужа-футболиста из-за его неверности.

Именно такую версию выдвигали поклонники блогера, но она тщательно скрывала истинные причины расставания с супругом Павлом Погребняком, от которого родила троих сыновей: Артёма 2007 года рождения, Павла и Алексея 2009 и 2011 годов рождения соответственно.

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#отношения
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#шоу
#артист
Вика Цыганова возмущена регистрацией товарного знака Oxxxymiron*: «По нему тюрьма плачет»
Вика Цыганова раскритиковала регистрацию брэнда Оксимирона* в Роспатенте
17 мая 2025, 21:13

Oxxxymiron*/ Мирон Федоров*(Фото: РИА Новости)

Недавно рэпер Оксимирон* получил положительный ответ от Роспатента, куда еще год назад подавал заявку на регистрацию товарного знака. Теперь Мирон Федоров* может производить под брэндом Oxxxymiron компакт-диски, брелоки, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, а еще выпускать музыкальную продукцию, проводить мастер-классы, создавать фильмы и шоу-программы.
Такие возможности, открывшиеся для недавно обвиненного в растлении несовершеннолетних, возмутили певицу Вику Цыганову.

«Хочется, чтобы подобные личности навсегда забыли о существовании России. Он гражданин Великобритании — пусть и дальше сидит в Лондоне и растлевает британскую молодежь. Нам такие точно не нужны», — откровенничала исполнительница в своих соцсетях.

Еще Цыганова подчеркнула, что у нее «вызывает вопросы деятельность Роспатента», который позволяет зарегистрировать торговую марку признанному иноагентом Мирону*. Сам рэпер сообщения о регистрации брэнда еще не прокомментировал.

«Какие заработки в России.. по нему тюрьма плачет — он, судя по всему, детей насиловал..», — заключила Вика.

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* Признан иноагентом в РФ
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«По стране пошел слух, что я погибла»: актриса Наталья Варлей могла умереть на съемках «Вия»
Актриса Наталья Варлей почти погибла на съемках «Вия»
17 мая 2025, 20:53

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Звезда фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталья Варлей на съемках одного из фильмов могла умереть, сообщила Экспресс газета.
На съемках картины «Вий» Варлей, исполнявшая роль Панночки, чуть не рассталась с жизнью, когда она сорвалась с 15-метровой высоты.

Однако артистке помог Леонид Куравлев, игравший Хому Брута. Артист поймал Наталью, но сам пострадал — он травмировал голову и сломал руку. Варлей же отделалась лишь ссадинами и испугом. Однако после завершения съемок звезда Варлей буквально слегла, и ей понадобилось несколько месяцев на восстановление.

«Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового партнерства. Со мной ничего не произошло, а по стране пошел слух, что я погибла…» — откровенничала актриса.

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#актёр
#фильм
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«Как-то обидно»: Агутин пожаловался, что поклонницы не расписывают его подъезд
Леонид Агутин обиделся из-за того, что фанатки не расписали его подъезд
17 мая 2025, 20:18

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин рассказал, что обижается из-за того, что поклонницы не расписывают его подъезд в Москве.
«Мне, с одной стороны, не хотелось этой заморочки, а с другой было как-то обидно. У других звезд расписывают, а у меня нет», – посетовал артист на YouTube-шоу «Вопрос ребром».
Однако Агутин добавил, что его поклонницы сдержанны лишь в Москве, а вот на гастролях случается всякое. По его словам, девушки бесчинствуют и ведут себя ​довольно стереотипно, как ​кино.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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«Я не слепой котенок, а понимающая кошечка»: Светлана Светикова поделилась особенностями третьей беременности
Светлана Светикова рассказала об особенностях третьей беременности
17 мая 2025, 20:08

Светлана Светикова (фото: Telegram @svetikovamusic)

Светлана Светикова откровенно рассказала об ожидании третьего ребёнка. 41-летняя артистка заявила, что теперь ощущает себя кошечкой.
Участница «Фабрики звезд» счастлива в браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает 11-летнего сына Милана и семилетнего Кристиана. Сейчас «главная Эсмеральда России» ждёт рождение дочери.

В соцсетях звезда мюзиклов открыто делится подробностями своего положения и даёт советы будущим мамам. Свою третью беременность Светикова назвала взрослой и осознанной.

«Понятное дело, что опыт. Я не как слепой котёнок в этой любви. Я не котёнок, а кошечка. Знающая, понимающая, объёмная в своих чувствах. Умеющая отдавать. По-настоящему. Абсолютное не эгоистичное обожание. Мне нравится быть взрослой женщиной. Чувства намного сильнее и богаче», – объяснила свои ощущения звезда.
При этом, артиста отметила, что третья беременность проходит тяжело. Сейчас Светлана находится на десятом месяце, но по-прежнему страдает от токсикоза.

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Китайские авто и Юра Борисов: Никита Ефремов раскрыл, что больше всего удивило отца после выхода на свободу
Никита Ефремов заявил, что отца после выхода из колонии удивили китайские авто
17 мая 2025, 19:41

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Михаил Ефремов пять лет провёл в колонии после смертельного ДТП в Москве. Сын актёра Никита Ефремов рассказал, что больше всего удивило отца на свободе.
61-летний артист вышел на свободу в апреле. Сейчас он постепенно адаптируется к прежним условиям жизни.

Его сын Никита стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отца больше всего удивило большое количество китайских автомобилей на дорогах и то, что Юра Борисов исполнил роль Александра Пушкина в кино.

Также ведущие узнали, трудно ли Ефремову-младшему находиться в одном кадре с отцом. 36-летний актёр отметил, что это скорее родителю было тяжело, поскольку ему всегда хотелось внести исправления в работу сына и дать ему советы.

При этом Никита отметил, что ему понравилось работать вместе с отцом в сериале «Полёт».

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