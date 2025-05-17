Алана Мамаева случайно проговорилась об истинной причине развода Марии Погребняк

Мария Погребняк и Алана Мамаева (фото: Telegram @Mariapogas)
Алана Мамаева и Мария Погребняк стали гостями YouTube-шоу Карины Нигай «Сплетница». Девушки прошлись по молодой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, поговорили о непростой ситуации в семье Агаты Муцениеце, но в какой-то момент одна из них случайно выдала тайну другой.
В момент обсуждения измен рэпера Натана супруге, Мамаева случайно проговорилась, что Мария Погребняк ушла от мужа-футболиста из-за его неверности.
Именно такую версию выдвигали поклонники блогера, но она тщательно скрывала истинные причины расставания с супругом Павлом Погребняком, от которого родила троих сыновей: Артёма 2007 года рождения, Павла и Алексея 2009 и 2011 годов рождения соответственно.
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Именно такую версию выдвигали поклонники блогера, но она тщательно скрывала истинные причины расставания с супругом Павлом Погребняком, от которого родила троих сыновей: Артёма 2007 года рождения, Павла и Алексея 2009 и 2011 годов рождения соответственно.
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Анастасия Чинкова