«Там уже ничего не работает»: Мамаева и Погребняк унизили жену Петросяна и упрекнули, что она вышла замуж за прадедушку

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)
В январе жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сходила в кафе и заметила там девушек с неоригинальными сумками Биркин. Блогер назвала их «крейзи» и заявила, что не понимает, почему люди приобретают копии брендов, которые им не по карману, если можно купить обычную сумку и быть «нормальным человеком».
Тогда высказывания Брухуновой вызвали много недовольства в Сети. Даже сейчас некоторые продолжают вспоминать нелестные слова супруги Петросяна о девушках с «палью». Так, Мария Погребняк и Алана Мамаева вспомнили об этой истории на шоу Нигай «Сплетница».
Звезды пришли к выводу, что Татьяна страдает от звездной болезни.
Гости Нигай уточнили, что не понимают, чем так гордится Брухунова.
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«Понятно, не у всех есть деньги. Неважно, как ты к этому относишься. Зачем публично унижать людей? С учетом того, что ты сама не так давно ходила непонятно в чем, непонятно где», — выразила свое мнение Алана Мамаева.
Звезды пришли к выводу, что Татьяна страдает от звездной болезни.
«У нее очень хабалистое поведение. Больно падать будет. Чему она так радуется? Она вышла замуж за прадедушку почти. Там уже ничего не работает, наверное», — возмутились девушки.
Гости Нигай уточнили, что не понимают, чем так гордится Брухунова.
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Ольга Енгалычева