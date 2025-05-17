«Это кринж. Осуждаю!»: Мария Погребняк обвинила бывшего мужа Нюши в попытке заработать на их браке

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)
Мария Погребняк обвинила бывшего мужа певицы Нюши в попытке заработать на их браке.
Экс-жена футболиста Павла Погребняка стала гостьей YouTube-шоу «Сплетница», которое ведёт Карина Нигай, открыто назвавшая бывшего супруга певицы инфоцыганом, который пытается разрекламировать свои услуги с помощью распавшегося брака с Нюшей. Нигай указала на одну из афиш его выступления, где Сивов представился именно как бывший муж певицы.
Погребняк подхватила дискуссию и тоже осудила бизнесмена за такую низкую попытку привлечь к себе внимание. Она отметила, что Сивову должно быть стыдно за то, что он гордится бывшим браком с богатой женщиной.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Погребняк подхватила дискуссию и тоже осудила бизнесмена за такую низкую попытку привлечь к себе внимание. Она отметила, что Сивову должно быть стыдно за то, что он гордится бывшим браком с богатой женщиной.
«Это кринж. Осуждаю! Для мужика, что он был мужем успешной певицы – кринж. То есть ты получается из себя ничего не представляешь. А он ещё признался в том, что изменил Нюше, и параллельно стал выкладывать какие-то свои психологические курсы. Я тогда написала, что это сто процентов прогрев к курсам, чтобы заработать на Нюше денег, на их истории», – возмутилась Погребняк.Также она отметила, что не верит в попытку Нюши и Игоря скрыть истинные причины развода ради пиара. Однако Сивов в дальнейшем действительно выбрал именно такую тактику.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова