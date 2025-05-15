Мария Погребняк защитила Виталия Гогунского после его высказывания про женщин

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_)
Мария Погребняк выступила в защиту Виталия Гогунского после его неоднозначного высказывания, вызвавшего волну критики в соцсетях. По её мнению, актёра неправильно поняли, поспешно приписав ему образ «тирана», требующего от женщин постоянной радости.
Погребняк призвала внимательно вслушиваться в суть сказанного, а не вырывать слова из контекста. Она отметила, что Гогунский говорил не о безусловной женской улыбке, а о важности взаимного стремления к счастью в отношениях. По её словам, если женщина чувствует подавленность, мужчине стоит задуматься — возможно, он не даёт ей необходимой поддержки, или она не готова её принять из-за собственных внутренних установок.
Напомним, ранее Гогунский заявил, что женщина не должна позволять себе плохое настроение рядом с мужчиной, что вызвало резкую реакцию со стороны общественности.
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Напомним, ранее Гогунский заявил, что женщина не должна позволять себе плохое настроение рядом с мужчиной, что вызвало резкую реакцию со стороны общественности.
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Дайана Хусинова