Алана Мамаева: «Жила с Ириной Шейк в модельной квартире»
Мамаева рассказала, как поймала мужа на измене, и вспомнила Шейк
Алана Мамаева, звезда шоу «Сокровища императора», поделилась неожиданными воспоминаниями о начале своей модельной карьеры. Оказывается, в юности она жила в одной квартире с будущей супермоделью Ириной Шейк.
«В то время я жила с Ириной Шейк в одной модельной квартире», — рассказала Мамаева.Девушка добавила, что именно после переезда в Италию карьера Шейк пошла в гору. Алана призналась, что не жалеет о том, что не стала строить карьеру модели, так как в ее жизни всегда были люди, готовые ее поддержать.
Мамаева также поделилась подробностями личной жизни Ирины Шейк, отметив, что у той были отношения с директором модельного агентства. Кроме того, в интервью прозвучали откровения об изменах бывшего мужа Аланы, футболиста Павла Мамаева, и ее мнение о скандале с рэпером Натаном.