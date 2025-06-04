Алана Мамаева: «Жила с Ириной Шейк в модельной квартире»

04 июня 2025, 11:46

Мамаева рассказала, как поймала мужа на измене, и вспомнила Шейк

Алана Мамаева ( Фото Telegram: @mamaeva )

Алана Мамаева, звезда шоу «Сокровища императора», поделилась неожиданными воспоминаниями о начале своей модельной карьеры. Оказывается, в юности она жила в одной квартире с будущей супермоделью Ириной Шейк.







«В то время я жила с Ириной Шейк в одной модельной квартире», — рассказала Мамаева.

