«Свадьба пела»: Ксения Бородина тайно вышла замуж
Блогер Николай Сердюков сделал Ксении Бородиной предложение руки и сердца в Эрмитаже в конце 2024 года. Влюблённые 3 июня расписались в Дворце бракосочетания №1 в Барвихе.
Звездная пара познакомилась летом 2024 года на съёмках телешоу. Влюбленность охватила, их и уже в конце 2024 года Ксения приняла руку и сердце блогера из Ставрополя. Бородина утверждает, что наконец-то она познала настоящую любовь.
3 июня Бородина и Сердюков расписались в загсе «Барвиха Luxury Village». Свадьба прошла в кругу близкий друзей и родных. Молодожены заявили, что сначала улетят на отдых, а пышное празднование устроят через несколько недель.
Всю весну пара готовилась к грандиозной свадьбе. Ксения летала в Стамбул для примерки свадебного наряда, выбирала декор для банкетного зала, закуски и алкоголь. Однако все подробности торжества пара до сих пор держит в секрете.
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