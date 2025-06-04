«Свадьба пела»: Ксения Бородина тайно вышла замуж

04 июня 2025, 11:16

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Блогер Николай Сердюков сделал Ксении Бородиной предложение руки и сердца в Эрмитаже в конце 2024 года. Влюблённые 3 июня расписались в Дворце бракосочетания №1 в Барвихе.