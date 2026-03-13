Алаудинов раскритиковал Аллу Пугачеву за влияние на шоу-бизнес
Певица Алла Пугачева в российском шоу-бизнесе «продвигала пороки». Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, раньше артистку многие воспринимали как звезду. Однако, по его мнению, со временем отношение к ней изменилось.
Алаудинов интервью NEWS.ru заявил, что влияние Пугачевой на эстраду было негативным. Он считает, что именно благодаря таким фигурам, как она, в культурной среде распространялись «пороки».
Генерал также прокомментировал отъезд певицы из России после начала специальной военной операции. По его словам, не стоит удивляться тому, что артистка позволяет себе резкие высказывания в адрес бывших соотечественников.
