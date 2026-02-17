Альбина Джанабаева подтвердила факт многолетней связи с Меладзе архивным фото
Альбина Джанабаева разместила в личном блоге новый пост. Певица выбрала для публикации формат «было/стало», где показала, как изменилась за последние годы. Однако поклонники обратили внимание не на перемены во внешности артистки, а на контекст снимка двадцатилетней давности.
На архивной части фотографии запечатлён период начала 2000-х. В то время Валерий Меладзе ещё сохранял официальные отношения с первой супругой Ириной. Их брак существовал на тот момент уже много лет.
Впервые слухи о близких отношениях между Джанабаевой и Меладзе общественность начала обсуждать в 2003 году. Поводом для этого послужил выход знаменитого хита «Океан и три реки» в исполнении дуэта. Уже в следующем, 2004 году, Альбина родила сына Константина, отцом которого является Валерий.
При этом процедуру развода с Ириной певец официально завершил лишь спустя десять лет, в 2014 году. Таким образом, опубликованное фото напомнило подписчикам о временных пересечениях в биографиях артистов.
