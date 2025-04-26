Альбина Джанабаева показала, как Валерий Меладзе заставил младшего сына поклониться публике

Валерий Меладзе (Фото: instagram*/meladzevalerian)
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева воспитывает троих детей от Валерия Меладзе. Старшему сыну Константину уже 20 лет, младшему Луке — 10, а их единственной дочери Агате всего четыре года.
Накануне Джанабаева опубликовала ролик, в котором показала, как младший сын принимал участие в концерте своих родителей и дяди Константина Меладзе. В конце выступления артисты вышли на поклон, и под бурные аплодисменты зрителей. Валерий, Альбина и другие музыканты кланялись.
В этот момент Лука, одетый в темный костюм с короткими штанишками и белыми гольфами, стоял с задумчивой улыбкой и махал рукой зрителям. Увидев это, Валерий слегка стукнул сына по ноге и жестом показал, что ему тоже нужно поклониться. Мальчик послушно выполнил указание. После этого Альбина положила руку ему на спину.
Джанабаева отметила, что ее младший сын часто оказывается в подобных ситуациях и привлекает к себе внимание.
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В этот момент Лука, одетый в темный костюм с короткими штанишками и белыми гольфами, стоял с задумчивой улыбкой и махал рукой зрителям. Увидев это, Валерий слегка стукнул сына по ноге и жестом показал, что ему тоже нужно поклониться. Мальчик послушно выполнил указание. После этого Альбина положила руку ему на спину.
Джанабаева отметила, что ее младший сын часто оказывается в подобных ситуациях и привлекает к себе внимание.
«Когда ты уже давно выпал из разговора, но стараешься не выдать себя. Весь Лука в одном видео», — подписала ролик 46-летняя певица.
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