«Не хочу тебя знать»: сын Игоря Верника отказался сниматься с отцом

Игорь Верник с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сын Игоря Верника выбрал актерскую карьеру, следуя по стопам своего отца. Юноша завершил обучение в Школе-студии МХАТ и теперь работает в Театре на Бронной. Хотя его путь начался с совместной работы с отцом, Григорий не стремится часто появляться с ним на экране. Когда им предложили роли в проекте «ВИА Васильки», где они должны были сыграть одного и того же персонажа, Григорий долго колебался с решением.
«Мы не раз отказывались от этой идеи. Я говорил ему: „Давай снимемся, это хорошая история, пусть будет частью нашей биографии“. Но он отвечал: „Я не хочу с тобой пересекаться, ты мне не интересен! Это унизительно, ты меня позоришь!“» — делится своими переживаниями Верник.
Тем не менее, актеру удалось уговорить сына согласиться на участие в проекте. После долгих обсуждений Григорий все же принял решение сыграть роль.
«Мы не играем отца и сына, а одного и того же персонажа в разном возрасте. В кадре мы еще не пересекались. Мне очень хочется поработать с ним как с партнером!» — признается Игорь Верник.
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