Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы дочери

Сын Игоря Верника выбрал актерскую карьеру, следуя по стопам своего отца. Юноша завершил обучение в Школе-студии МХАТ и теперь работает в Театре на Бронной. Хотя его путь начался с совместной работы с отцом, Григорий не стремится часто появляться с ним на экране. Когда им предложили роли в проекте «ВИА Васильки», где они должны были сыграть одного и того же персонажа, Григорий долго колебался с решением.