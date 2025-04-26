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Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы своей дочери. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Балерина активно готовится к свадьбе Ариадны, которая пройдет 26 апреля. Однако, как выяснилось, праздничный торт, который она заказала, не был готов.

«Пока я вчера танцевала, произошла неприятная ситуация со свадебным тортом, который я заказала для свадьбы Ариадны. Его должны были сделать в дворцовом стиле, соответствующем золотому залу Особняка Мясникова, где пройдет торжество», — отметила она.
Волочкова добавила, что ей на помощь пришли другие кондитеры из Санкт-Петербурга, которые помогают решить возникшую проблему.

«У меня никогда не бывает без приключений», — подытожила балерина.
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26 апреля 2025, 08:51

Лариса Гузеева (Фото Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева дала откровенное интервью Лауре Джугелии, в котором обсудила свое отношение к программе «Давай поженимся!».
Ведущая задала вопрос о том, не устала ли Гузеева от шоу, упомянув Леонида Аркадьевича, который признавался, что ему наскучило вести «Поле чудес». По слухам, телеведущий даже запретил своим близким смотреть его программу. Гузеева ответила:

«Он должен быть благодарен судьбе за этот проект, ведь именно благодаря ему у него есть такие возможности. Как можно говорить о том, что устал? Это же рука, которая кормила тебя! В моем возрасте не так-то просто найти работу, а у меня она есть, и я ей рада. Я только благодарна за возможность продолжать работать».

65-летняя Лариса Андреевна подчеркнула свою признательность и любовь к своему делу.

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«Не хочу тебя знать»: сын Игоря Верника отказался сниматься с отцом
Игорь Верник: сын Гриша отказывается со мной сниматься
26 апреля 2025, 07:58

Игорь Верник с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын Игоря Верника выбрал актерскую карьеру, следуя по стопам своего отца. Юноша завершил обучение в Школе-студии МХАТ и теперь работает в Театре на Бронной. Хотя его путь начался с совместной работы с отцом, Григорий не стремится часто появляться с ним на экране. Когда им предложили роли в проекте «ВИА Васильки», где они должны были сыграть одного и того же персонажа, Григорий долго колебался с решением.
«Мы не раз отказывались от этой идеи. Я говорил ему: „Давай снимемся, это хорошая история, пусть будет частью нашей биографии“. Но он отвечал: „Я не хочу с тобой пересекаться, ты мне не интересен! Это унизительно, ты меня позоришь!“» — делится своими переживаниями Верник.

Тем не менее, актеру удалось уговорить сына согласиться на участие в проекте. После долгих обсуждений Григорий все же принял решение сыграть роль.

«Мы не играем отца и сына, а одного и того же персонажа в разном возрасте. В кадре мы еще не пересекались. Мне очень хочется поработать с ним как с партнером!» — признается Игорь Верник.

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«Нарушает авторские права»: Газманов обратился к Урганту из-за исполненной им в Израиле песни
Олег Газманов: Ургант исполнил песню «Москва» в Израиле противозаконно
26 апреля 2025, 07:28

Олег Газманов (фото: Telegram @gazmanovOG)

Певец Олег Газманов отреагировал на исполнение переделанной версии своей песни «Москва» шоуменом Иваном Ургантом в Израиле. Музыкант заявил, что Ургант нарушил авторские права и исполнил песню незаконно.
Газманов вышел на связь через социальные сети и признался, что получил множество вопросов от журналистов, поклонников и подписчиков о том, почему Ургант изменил слова его песни и спел ее в Израиле. При этом он случайно назвал шоумена иноагентом, хотя тот пока не включен в соответствующий список.

«Иван меня огорчил. Он талантливый человек с хорошим чувством юмора, ведущий успешной программы, в которой я тоже участвовал. Однако его попытка серьезно исполнить песню «Москва» на еврейском языке с упоминанием израильских городов выглядит карикатурно, как стендап. К тому же, он спел это не очень хорошо — это не его жанр. Поэтому мне грустно от того, что так получилось. Более того, он нарушает мои авторские права, исполняя эту песню незаконно. В Израиле многие знают и любят ее в моем исполнении», — поделился Газманов.
Артист отметил талант Урганта, но выразил разочарование по поводу использования его дарования в данной ситуации.

«Не ожидал, что талант можно так неуместно применить», — добавил певец.

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«От того, что нельзя, больший соблазн»: Гарик Харламов назвал причину своего смеха на похоронах
26 апреля 2025, 05:18

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

На известного комика Гарика Харламова недавно навалилось несколько трагичных моментов. Из жизни ушел дедушка артиста, к тому же юморист тяжело перенес смерть легенды КВН Александра Маслякова. Как оказалось, даже на похоронах Гарик находит поводы для шуток.
Свое откровение Харламов сделал в ходе интервью программе «Белая студия» канала «Культура»..

«Многие смеются еще и от страха. Есть обратная реакция. Как ни странно, у меня она есть и почему-то проявляется на похоронах. Думаю, я не один такой. Я об этом спокойно говорю, потому что это факт», — говорит звезда.

К тому же Гарик рассказал о ситуации на поминках Александра Маслякова и на похоронах своего дедушки. Харламов признался, что в такие моменты он не перестает быть юмористом, ведь шутки идут прямо изнутри. Как объясняет сам комик, возможно, все из-за соблазна сделать то, что не принято.

«Я совсем недавно дедушку похоронил, потом мы были на поминках Александра Васильевича Маслякова… Стресс был от того, что все вокруг в печали… Я не знаю, как это работает, но почему-то изнутри есть ощущение зарождения смеховой реакции. Не знаю, как это объяснить. От того, что нельзя, еще больший соблазн появляется, что ли», — заявил Харламов.

Гарика Харламова увезли в больницу прямо со съёмочной площадки
Гарика Харламова увезли в больницу прямо со съёмочной площадки
Гарик не стал откровенничать о своих переживаниях по поводу смерти Маслякова, но при этом поделился своими воспоминаниями об Александре Васильевиче.

«Александр Васильевич — вообще отдельная моя жизнь, целая эпоха, мое становление, как юмориста. КВН — это, конечно, школа», — говорит Харламов.

Как признался юморист, когда Масляков впервые заговорил с ним, у него перехватило в горле. Все из-за невероятного пиетета к ведущему КВН. Иногда Гарик даже старался не смотреть в сторону Александра Васильевича.

Напомним, что Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Он являлся ведущим КВН с 1964 года.

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Стал известен победитель 13 сезона шоу «Голос»
Давид Саникидзе стал победителем 13 сезона шоу «Голос»
26 апреля 2025, 01:54

Фото: iStock/Berezko

Совсем недавно зрители могли наблюдать за тем, как проходит финал 13 сезона шоу «Голос». Последний выпуск был с участием восьми артистов от четырех наставников. В списке лучших оказались Дзамболат Дулаев, Енатан Тащан, Валерий Рагулин, Илья Алтухов, Валентина Яньшина, Наталья Сергиенко, Давид Саникидзе и Матвей Козин.
Команду Антона Беляева представили Дулаев и Тащан, а от Басты выступили Рагулин и Алтухов. Под наставничеством Полины Гагариной находились Яньшина и Сергиенко, а под Хиблы Герзмавы — Саникидзе и Козин. Как пишет Starhit, каждый претендент на победу участвовал в традиционных «слепых прослушиваниях» и тренировался под руководством наставников. Победителя сезона выбрали зрители посредством голосования.

https://radio1.ru/news/shou-biznes/v-peterburge-u-filippa-kirkorova-zagorelsya-rukav-kurtki-vo-vremya-kontserta/

Последний выпуск состоял из двух частей. В первой участники сражались друг с другом за право дойти до финального голосования. По итогу, четверка сильнейших состояла из Ильи Алтухова, Валентины Яньшиной, Давида Саникидзе и Дзамболата Дулаева. Каждый исполнил последнюю песню и ждал итогового результата.

По мнению зрителей, победителем 13 сезона шоу «Голос» стал Давид Саникидзе с 37,9% голосов. Его ближайшим преследователем стал Дзамболат Дулаев, который собрал 29,2%. Далее шел Илья Алтухов с 17,5%, и последней оказалась Валентина Яньшина с 15,3% голосов.

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