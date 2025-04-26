Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы своей дочери. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Балерина активно готовится к свадьбе Ариадны, которая пройдет 26 апреля. Однако, как выяснилось, праздничный торт, который она заказала, не был готов.
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«Пока я вчера танцевала, произошла неприятная ситуация со свадебным тортом, который я заказала для свадьбы Ариадны. Его должны были сделать в дворцовом стиле, соответствующем золотому залу Особняка Мясникова, где пройдет торжество», — отметила она.Волочкова добавила, что ей на помощь пришли другие кондитеры из Санкт-Петербурга, которые помогают решить возникшую проблему.
«У меня никогда не бывает без приключений», — подытожила балерина.Читайте также:
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