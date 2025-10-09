Альбомы группы Паши Техника Kunteynir удалили со всех стриминговых сервисов
Альбомы культовой андерграундной группы Kunteynir, основанной Пашей Техником, исчезли со всех стриминговых платформ. Как сообщили участники коллектива и представители лейблов, музыка будет недоступна до тех пор, пока наследники покойного рэпера не вступят в наследство.
Об удалении треков первым сообщил экс-участник группы Максим Синицын в своём Telegram-канале. По его словам, все релизы были сняты с площадок, а права, возможно, могут перейти к лейблу «А+». Он также опубликовал аудиозапись разговора с бывшим менеджером Паши Техника — Марком Флинком, из которой следует, что ранее права на треки принадлежали издательству NVN prod.
Свою версию произошедшего озвучила и бывшая жена Паши Техника, Ева Карицкая. По её словам, удаление связано с тем, что лейбл не получил официального разрешения от наследников артиста — родителей и сына. Ева также выразила обеспокоенность тем, что доходы от стриминга могли частично оседать у экс-менеджера музыканта Маркуса. Она заверила, что треки будут восстановлены на платформах после завершения юридических процедур.
Генеральный директор лейбла «А+» в комментарии для Telegram-канала Mash подтвердил, что пока не может разглашать детали, но отметил, что с момента смерти Паши Техника прошло уже полгода — этого времени достаточно, чтобы наследники могли вступить в свои права. Однако, по его словам, никто из родных с ним пока не связывался.
