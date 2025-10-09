Альбомы группы Паши Техника Kunteynir удалили со всех стриминговых сервисов

09 октября 2025, 18:16

Паша Техник (Фото: Instagram*/techiquepashalive)

Альбомы культовой андерграундной группы Kunteynir, основанной Пашей Техником, исчезли со всех стриминговых платформ. Как сообщили участники коллектива и представители лейблов, музыка будет недоступна до тех пор, пока наследники покойного рэпера не вступят в наследство.