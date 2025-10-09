Волочкова сравнила себя с Памелой Андерсон и объяснила, почему фотошопит снимки
Волочкова объяснила использование фильтров в социальных сетях
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему использует фильтры в соцсетях. Она публикует много обработанных фото, что иногда вызывает вопросы у подписчиков.
В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова заявила, что не нуждается в фильтрах, так как уверена в своей природной красоте, и часто появлялась на людях без макияжа.
«Фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать. Да, кто-то пишет, что пальцев не досчитался, но мы же не знаем, вдруг этот человек просто не умеет считать? Я не знаю ни одну звезду, которая просто так готова выложить свой снимок без косметики и различных эффектов», — рассказала Анастасия.Балерина отметила, что публика всегда найдёт повод для критики. Волочкова привела в пример Памелу Андерсон, которая столкнулась с негативной реакцией после отказа от косметики. Балерина заявила, что не обращает внимания на критику своих снимков.