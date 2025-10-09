Волочкова сравнила себя с Памелой Андерсон и объяснила, почему фотошопит снимки

09 октября 2025, 17:53

Волочкова объяснила использование фильтров в социальных сетях

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему использует фильтры в соцсетях. Она публикует много обработанных фото, что иногда вызывает вопросы у подписчиков.





В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова заявила, что не нуждается в фильтрах, так как уверена в своей природной красоте, и часто появлялась на людях без макияжа.

«Фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать. Да, кто-то пишет, что пальцев не досчитался, но мы же не знаем, вдруг этот человек просто не умеет считать? Я не знаю ни одну звезду, которая просто так готова выложить свой снимок без косметики и различных эффектов», — рассказала Анастасия.

