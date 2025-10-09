Певец Авраам Руссо подал иск о моральном вреде из-за похищения в 2004 году

09 октября 2025, 17:42

Авраам Руссо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Эстрадный певец Авраам Руссо направил в Кунцевский районный суд Москвы исковое заявление. Он требует взыскать с Т.З. Эльдукаева денежную компенсацию за моральный вред, который певец понёс в результате преступления. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.