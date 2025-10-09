Певец Авраам Руссо подал иск о моральном вреде из-за похищения в 2004 году
Эстрадный певец Авраам Руссо направил в Кунцевский районный суд Москвы исковое заявление. Он требует взыскать с Т.З. Эльдукаева денежную компенсацию за моральный вред, который певец понёс в результате преступления. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
В своём иске Руссо подробно излагает обстоятельства. Он указывает, что 31 января 2004 года Эльдукаев совместно с группой других лиц совершил похищение певца. Злоумышленники удерживали артиста и отпустили его только после того, как он согласился выполнить их требования.
Позже государственные органы прекратили уголовное преследование Эльдукаева по нереабилитирующим основаниям. Это означает, что дело закрыли не из-за невиновности подозреваемого.
Однако Руссо настаивает, что противоправные действия ответчика напрямую причинили ему тяжёлые физические и нравственные страдания. Суд назначил подготовку к слушаниям на 23 октября 2025 года.
Читайте также: