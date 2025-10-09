Суд расторг брак Полины Агуреевой и Фёдора Малышева
Полина Агуреева и Фёдор Малышев оформили развод. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Известная актриса Полина Агуреева и актёр Фёдор Малышев официально расторгли брак. Мировой судья района Сокол рассмотрел их дело и вынес соответствующее решение. Пара подала заявление в суд, поскольку это требует законодательство, если в семье есть общие несовершеннолетние дети.
У Агуреевой и Малышева растёт сын, которому сейчас десять лет. Суд утвердил условия воспитания ребёнка и порядок общения с ним. Актёры познакомились много лет назад, когда вместе работали в театре «Мастерская Петра Фоменко». Разница в возрасте между супругами составляет 15 лет: Фёдор Малышев младше Полины Агуреевой.
В материале «Радио 1» рассказываем, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака.
Читайте также: