Алекса раскрыла причину, по которой удалила пост о разводе с Вячеславом Дайчевым

Фото: iStock/Ilya Burdun
36-летняя супруга фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, Алекса, неожиданно для подписчиков заявила, что новость о её разводе является результатом взлома её страницы в соцсети.
В Instagram* она поделилась сторис, в которой выразила удивление по поводу слухов о расставании и пояснила, что публикация о разводе не была её инициативой.
Опровержение появилось в формате сториса, что вызвало вопросы у подписчиков, которые ранее комментировали пост о разводе и выражали поддержку Алексе за смелое решение. Напомним, что публикация о разводе сопровождалась черно-белым свадебным снимком пары и выглядела достаточно убедительно.
Читайте также:
«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52
«Может, ее цыгане подбросили?»: Лера Кудрявцева усомнилась в родстве со своей старшей сестрой
«Это очень болезненная тема»: Александр Ревва рассказал о конфликте со своей мамой
*запрещен в РФ.
«Увидела новости, сама была удивлена про развод. Меня взломали, сожалею, что многих ввели в заблуждение, всё хорошо, иначе и быть не могло», — написала Алекса.
Опровержение появилось в формате сториса, что вызвало вопросы у подписчиков, которые ранее комментировали пост о разводе и выражали поддержку Алексе за смелое решение. Напомним, что публикация о разводе сопровождалась черно-белым свадебным снимком пары и выглядела достаточно убедительно.
Читайте также:
«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52
«Может, ее цыгане подбросили?»: Лера Кудрявцева усомнилась в родстве со своей старшей сестрой
«Это очень болезненная тема»: Александр Ревва рассказал о конфликте со своей мамой
*запрещен в РФ.
Дарья Осипова