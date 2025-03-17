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Алекса раскрыла причину, по которой удалила пост о разводе с Вячеславом Дайчевым

Алекса заявила, что пост о разводе опубликовали взломщики ее страницы в соцсети
Фото: iStock/Ilya Burdun

Фото: iStock/Ilya Burdun

36-летняя супруга фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, Алекса, неожиданно для подписчиков заявила, что новость о её разводе является результатом взлома её страницы в соцсети.
В Instagram* она поделилась сторис, в которой выразила удивление по поводу слухов о расставании и пояснила, что публикация о разводе не была её инициативой.

«Увидела новости, сама была удивлена про развод. Меня взломали, сожалею, что многих ввели в заблуждение, всё хорошо, иначе и быть не могло», — написала Алекса.

Опровержение появилось в формате сториса, что вызвало вопросы у подписчиков, которые ранее комментировали пост о разводе и выражали поддержку Алексе за смелое решение. Напомним, что публикация о разводе сопровождалась черно-белым свадебным снимком пары и выглядела достаточно убедительно.

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*запрещен в РФ.
#развод
#пост
«Спасал тебя, сколько мог»: Филипп Киркоров раскрыл Ольгу Серябкину в шоу «Маска»
17 марта 2025, 08:47

Ольга Серябкина (Фото: Телеграм @seryabkina)

Ольге Серябкиной пришлось покинуть музыкальный проект «Маска». В очередном выпуске шестого сезона судьи угадали, что именно она скрывается в образе Богомола.
Среди членов жюри снова были Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Стас Костюшкин. Позади половина сезона, и артисты стараются выступить как можно ярче, но в то же время не раскрыть своё инкогнито, чтобы дойти до финала.

На протяжении уже двух выпусков маститые судьи не могли разгадать, кто скрывается под масками. Так, например, Овечкой оказалась телеведущая Ксения Бородина. Также неузнанным остался и актёр, пародист, певец и шоумен Александр Ревва, примеривший на себя личину Цыплёнка.

На этот раз все члены жюри единогласно определили, что в образе Богомола укрылась бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина, и оказались правы. Самопровозглашённый король российской эстрады признался, что угадывал певицу и раньше, но немного «подсуживал» ей, чтобы 39-летняя артистка не покинула проект так рано.

«Любимица наша. Я тебя спасал, как мог, все выпуски. У нас с тобой грандиозные совместные планы», — сказал Киркоров.

Ольга ответила, что будет счастлива написать композицию для бывшего супруга Аллы Пугачёвой или записать с ним совместный клип.

«Невероятное удовольствие быть на этой сцене. Не ожидала, что мне так понравится в "Маске". Но всё происходит так быстро, начинаешь сживаться с персонажем. Прятаться было сложно», — рассказала артистка о своём участии в шоу.

Самой первой покинула проект Агата Муцениеце, выступавшей в маске Коровки. Затем арбитры «рассекретили» Эльдара Джарахова, который примерил на себя образ Капибары.

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#шоу
#киркоров
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«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52
Маргарита Дробязко рассказала о материнстве в 52
17 марта 2025, 08:07

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Фигуристка Маргарита Дробязко, ставшая мамой в возрасте 52 лет, поделилась подробностями своей беременности и родов в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Она и ее партнер Повилас Ванагас впервые стали родителями несколько месяцев назад, и Маргарита рассказала о своем опыте.

«Я набрала девять килограммов за время беременности, но практически сразу после родов вернулась в форму», — отметила Дробязко.

Она вышла на лед всего через восемь дней после появления дочери на свет.

«У меня были ограничения, ведь до 5,5 месяцев я каталась на льду. Я не могла позволить себе, чтобы партнер поднимал меня с лишними килограммами», — добавила она.

Лера Кудрявцева, ведущая программы, восхитилась примером спортсменки.

Маргарита также рассказала о том, как проходила ее беременность. По ее словам, все было «великолепно».

«Я чувствовала себя как удав», — с улыбкой поделилась она.

Когда Кудрявцева спросила, не сталкивалась ли она с термином «старородящая» в медучреждениях, Дробязко ответила, что врачи не проявляли удивления по поводу ее возраста, а неприятное определение она слышала только в социальных сетях.

Фигуристка также вспомнила о сложностях во время родов. Она рассказала, что первый наркоз не сработал.

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«Может, ее цыгане подбросили?»: Лера Кудрявцева усомнилась в родстве со своей старшей сестрой
17 марта 2025, 05:18

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками историей отношений со своей старшей сестрой Оксаной. Звезда любит проводить время с ней и даже называет ее второй матерью. Но отличия в поведении заставили усомниться Леру в родстве с сестрой.
Недавно женщины вместе улетели в Арабские Эмираты почти на неделю. Во время каникул Кудрявцева стала задаваться вопросом о родстве с Оксаной из-за ее странного поведения.

«Всю жизнь заботилась обо мне, как мать родная. Ведет мою бухгалтерию и, короче говоря, она мой юрисконсульт. И вот сейчас мы с ней выбрались вдвоем в Дубай на пять дней. Я реально не понимаю, как она прожила большую часть своей сознательной жизни. Это же ужас, товарищи! Она забывает ключи от номера, сыпет соль вместо сахара в чай, не закрывает крышки от баночек и бутылочек, вещи разбросаны по всему номеру, поет детские песенки и постоянно смеется, тупит по мелочам», — поделилась с подписчиками Лера.

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Сестра телеведущей имеет три высших образования, при чем все окончены с красным дипломом. Оксана отучилась на финансиста, экономиста и менеджера IT-технологиях. К тому же у нее уже 30 лет собственный бизнес, а еще огромный опыт в путешествиях, По признанию Леры, сестра практически весь мир объездила одна. При этом казусы Оксаны заставили ведущую по приезду поговорить с мамой.

«Я ее очень люблю, очень, но по приезде спрошу у мамы, а точно мы родные сестры? Может, ее цыгане подбросили?» — заявила Кудрявцева.

Такой юмор Леры не отменяет того факта, что они с Оксаной очень близки. Сестры даже приобрели квартиры в одном жилом доме, чтобы проводить вдвоем как можно больше времени. Сама Кудрявцева признавалась, что роднее Оксаны у нее никого нет, кроме мамы. Женщины регулярно благодарят родителя за друг друга.

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«Это очень болезненная тема»: Александр Ревва рассказал о конфликте со своей мамой
17 марта 2025, 02:31

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Смотря на фотографии Александра Реввы в социальных сетях, может сложиться впечатление об идиллии в его отношениях в семье. Но не все так гладко, как могло показаться, ведь певец уже долгое время в соре со своей мамой Любовью, которая не приняла избранницу сына Анжелику.
Во время концерта лауреатов премии «Золотой граммофон» Ревву спросили о конфликте с матерью. С привычной ему улыбкой на лице Александр грустно поделился своей грустью из-за ссоры с родителем.

«Слушайте, это сложная история. Понимаете, закрытая душевная рана. Я прошу прощения, я понимаю, что хочется достать это все. Так уж, наверное, повелось, такие темы интересны. Но это очень болезненная тема», — цитирует слова Реввы Starhit.

Несмотря на нежелание рассказывать о конфликте, Александр внес небольшую ясность в его отношениях с мамой. Как отметил сам певец, Любовь совсем не пытается наладить общение со своими внучками.

Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

«Мама не хочет видеться с внуками. Это все иллюзия», — говорит Ревва.

При этом женщина настаивает на обратном и уверяет, что это ее ограждают от общения с детьми.

«Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — рассказала Любовь в одном из шоу.

Тогда же женщина уверяла, что не держит зла на Анжелику и хочет видеться в внучками, а Александра умоляла выйти на связь. Любовь заявила, что невестка извинялась перед ней, и женщина простила, так как ни на кого не обижается. Мать лишь просит Ревву почаще звонить и приезжать к ней в гости.

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Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
17 марта 2025, 00:43

Дженнифер Лоуренс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американская актриса Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка. Об этом пишет издание Film Updates в соцсети X.
Рождение малыша случилось несколько дней назад. Имя новорожденного и его пол пока не разглашаются. Сама Дженнифер и ее муж, директор художественной галереи Кук Марони, пока никак не комментировали данную информацию.

Фанаты узнали о беременности Лоуренс в октябре прошлого года. Сама звезда не пыталась скрыть будущее пополнение и на мероприятиях появлялась в нарядах, подчеркивающих ее живот. Ранее актриса пережила выкидыш. Трагедия произошла во время съемок фильма «Не смотрите наверх». У Дженнифер уже есть сын по имени Сай, которого назвали в честь художника и скульптора-абстракциониста Сая Твомбли.

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