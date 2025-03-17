«Это очень болезненная тема»: Александр Ревва рассказал о конфликте со своей мамой

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Смотря на фотографии Александра Реввы в социальных сетях, может сложиться впечатление об идиллии в его отношениях в семье. Но не все так гладко, как могло показаться, ведь певец уже долгое время в соре со своей мамой Любовью, которая не приняла избранницу сына Анжелику.
Во время концерта лауреатов премии «Золотой граммофон» Ревву спросили о конфликте с матерью. С привычной ему улыбкой на лице Александр грустно поделился своей грустью из-за ссоры с родителем.
Несмотря на нежелание рассказывать о конфликте, Александр внес небольшую ясность в его отношениях с мамой. Как отметил сам певец, Любовь совсем не пытается наладить общение со своими внучками.
При этом женщина настаивает на обратном и уверяет, что это ее ограждают от общения с детьми.
Тогда же женщина уверяла, что не держит зла на Анжелику и хочет видеться в внучками, а Александра умоляла выйти на связь. Любовь заявила, что невестка извинялась перед ней, и женщина простила, так как ни на кого не обижается. Мать лишь просит Ревву почаще звонить и приезжать к ней в гости.
Читайте также:
Родилась через два часа после смерти отца: как сейчас живет 17-летняя дочь Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе
Актер без диплома Петр Романов: почему участник шоу «Выживалити» бросил жену, пиар-роман на «Танцы со звездами»
Проблемы с алкоголем, безденежье и смерть в одиночестве: как жила актриса Ольга Прохватыло
«Слушайте, это сложная история. Понимаете, закрытая душевная рана. Я прошу прощения, я понимаю, что хочется достать это все. Так уж, наверное, повелось, такие темы интересны. Но это очень болезненная тема», — цитирует слова Реввы Starhit.
Несмотря на нежелание рассказывать о конфликте, Александр внес небольшую ясность в его отношениях с мамой. Как отметил сам певец, Любовь совсем не пытается наладить общение со своими внучками.
Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
«Мама не хочет видеться с внуками. Это все иллюзия», — говорит Ревва.
При этом женщина настаивает на обратном и уверяет, что это ее ограждают от общения с детьми.
«Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — рассказала Любовь в одном из шоу.
Тогда же женщина уверяла, что не держит зла на Анжелику и хочет видеться в внучками, а Александра умоляла выйти на связь. Любовь заявила, что невестка извинялась перед ней, и женщина простила, так как ни на кого не обижается. Мать лишь просит Ревву почаще звонить и приезжать к ней в гости.
Читайте также:
Родилась через два часа после смерти отца: как сейчас живет 17-летняя дочь Ратмира Шишкова, погибшего в автокатастрофе
Актер без диплома Петр Романов: почему участник шоу «Выживалити» бросил жену, пиар-роман на «Танцы со звездами»
Проблемы с алкоголем, безденежье и смерть в одиночестве: как жила актриса Ольга Прохватыло
Иван Мусатов