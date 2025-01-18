Новогодний «чёс« — мимо: Буйнова экстренно прооперировали в Москве

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия/Тихонова)
Новогодний «чёс», как называют праздничный ажиотаж артисты, Александр пропустил. Ему провели экстренную декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Новый год артист встретил дома, но врачи настоятельно рекомендовали ему воздержаться от любых физических нагрузок как минимум на две недели, чтобы не слечь потом надолго.
Сейчас 74-летниий Буйнов полностью восстановился и тщательно готовится к сольному концерту. Выступление пройдёт 6 апреля в Кремле. Напомним, у певца диагностирован рак предстательной железы в последней стадии, ему по медицинским показаниям рекомендован паллиативный режим. Несмотря на диагноз, герой «Весёлых ребят» держится бодро и продолжает активно выступать.
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