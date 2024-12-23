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Бросил жену и сына ради 17-летней любовницы: исповедь Алексея Глызина о многочисленных изменах и связи с Пугачевой

Алексей Глызин (Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

Алексей Глызин (Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

Исполнитель хита «Зимний сад» Алексей Глызин впервые публично раскаялся в изменах свей супруге. После 13 лет брака артист влюбился в 17-летнюю Евгению Герасимову, и это чувство оказалось настолько сильным, что музыкант решил покинуть не только свою семью, но и группу «Веселые ребята». Как сложилась жизнь певца после предательства расскажет «Радио 1».

Личная жизнь Алексея Глызина


Первой супругой Глызина была Людмила, с которой у него родился сын Алексей. Измена произошла во время съемок, когда Глызин встретил девушку по имени Женя, она мгновенно его привлекла своей харизмой и сексуальностью.



В интервью на шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Глызин откровенно поделился подробностями своей личной жизни.

«Я, подчиняясь какому-то непонятному зову, просто взял, рано утром вышел из дома, где жила моя семья, где жил мой сын, моя супруга, и ушел к другой женщине. Я не знаю, как это можно расценивать. Конечно, это было такое, мягко говоря, предательство. Понимая, всю низость этого поступка моего, я не мог ничего поделать с собой», — признался артист.

Он подчеркнул, что стал полностью зависим от желаний Евгении и находился под ее сильным влиянием: «Она околдовала меня. В ней есть какая-то магия. Это было похоже на наваждение. В тот период я жил под воздействием дурмана».

Тем не менее, для Евгении эти отношения оказались лишь мимолетной игрой. Девушка отказалась выйти замуж за Глызина и вскоре ушла к гитаристу группы «Земляне» Вячеславу Махренскому. Разбитый крахом романа Глызин переживал трудные времена и находился на грани срыва, но его спасла любимая работа.

Со временем артист восстановил отношения с бывшей женой Людмилой и сыном.

Алексей Глызин и Сания Бабий (Фото: соцсети)

Новый брак и измены


Второй женой артиста стала чемпионка мира по художественной гимнастике Сания Бабий. У них родился сын Игорь, и первые годы брака были наполнены счастьем. Однако в 2011 году Глызин снова оказался на пути неверности, что едва не привело к разводу. Сания вспоминала, как Алексей приходил к ней с жалобами на здоровье, дарил подарки и бриллианты, что в конечном итоге заставило ее уступить.

Со временем Глызин стал примерным семьянином. Недавно супруги отметили 31-ю годовщину свадьбы, а главной радостью певца стали его сыновья и 18-летний внук Денис.


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Отношения Глызина с Пугачевой


Глызин познакомился с певицей Аллой Пугачевой благодаря другу Виталию Любезнову. В тот момент Примадонна искала музыкантов с хорошими инструментами, а у Глызина была гитара Gibson Les Paul. В дальнейшем он начал выступать на разогреве у нее.

«Это была редкая возможность играть на профессиональных инструментах, и я решил прийти. Алла посмотрела и сказала: „Ладно, годится“. Так я начал работать в ее коллективе», — поделился музыкант с журналистами телеканала RTVI.

Однажды после концерта к Глызину подошел клавишник «Веселых ребят» Александр Буйнов и предложил ему встретиться с руководителем ансамбля Павлом Слободкиным. Глызин согласился перейти к ним, так как это открывало новые горизонты.

«Попасть в коллектив Пугачевой было как выиграть счастливый билет, а в „Веселые ребята“ — все равно что полететь в космос», — размышлял Глызин.

Несмотря на крепкие дружеские связи с членами коллектива, артист решил уйти. Пугачева отреагировала на его решение спокойно, обняла его и благословила на новую работу.

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#артист
#шоу-бизнес
#статьи
BadComedian объявил о своем уходе из «ВК»
23 декабря 2024, 04:38

Евгений Баженов (Скриншот ВК/BadComedian)

Известный блогер BadComedian (Евгений Баженов) объявил о своем уходе из соцсети «Вконтакте». Информация опубликована в официальной группе блогера.
Как отметил Баженов, он закрывает свою группу, которую вел 13 лет, и теперь будет публиковать видеоролики только на YouTube. Также он откажется от любой активности в «ВК».

Данный факт подтвердил модератор сообщества Александр Курков. В комментариях под постом он указал, что паблик прекращает любу активность. Исключением станет смена аватара в марте.

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«Ты найдешь меня мертвым»: как живет вдова звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова и в чем признался отец артиста после его смерти
22 декабря 2024, 17:30

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

8 апреля 2024 года поклонники бархатного тенора Евгения Кунгурова были удивлены известием о смерти певца. Заслуженный артист РФ не смог справиться с душевными терзаниями и покончил с собой.
Незадолго до этого, его супруга Ирина Меледина подала документы на развод, но жизнь певца оборвалась раньше. Как сейчас живет вдова звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова читайте в материале «Радио 1».

Личная жизнь певца


Евгений Кунгуров не любил афишировать свою личную жизнь. Он состоял в браке дважды, но только изредка делился с аудиторией подробностями своего семейного счастья.

Наталья Троицкая (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)


Первой женой Евгения стала актриса Наталья Троицкая. До свадьбы пара общалась более 6 лет, а вот в браке смогли прожить только 3 года. По слухам супруги расстались из-за измены Кунгурова.

Елена Максимова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

После расставания с Троицкой Кунгуров начал встречаться с коллегой по проекту «Голос» – Еленой Максимовой. Яркий эмоциональный роман продлился недолго и сердце тенора снова было свободно.

Ирина Меледина и Евгений Кунгуров (Фото: скриншот передачи «Простые чудеса» ТК Спас)

Со второй женой Ириной Мелединой Кунгуров познакомился еще будучи в браке с Троицкой. Встреча произошла на семейном празднике их общих знакомых. Певец пригласил Ирину на танец, они приятно пообщались, после чего расстались на шесть месяцев. Через полгода, когда развод с Троицкой был окончен, Ирина и Евгений снова встретились и провели выходные вместе. После гастролей Кунгурова Ирина встретила его на машине. В багажнике уже была сумка с её вещами и она заявила, что собирается переехать к нему. В ноябре 2016 у пары родился сын Иван, а в марте 2022 дочка Ариадна.

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Кризис в жизни певца


После рождения дочери психологическое состояние певца пошатнулось. В 2023 году артист трижды попадал в психиатрическую клинику. Как писал Mash, у артиста диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.

Отец Евгения Виктор Кунгуров подтвердил, что перед смертью певец наблюдался у психиатра, но диагноз оставил в секрете.

«Не выдержал. Он болел не физически. Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. Это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, себя, тело. Он, вроде, существует, но ничего не чувствует, ничего не видит. Он двигался. Но говорил: «У меня голова где-то там», — рассказал Кунгуров-старший 5-tv.ru.

Евгений Кунгуров с дочерью (Фото: скриншот передачи «Простые чудеса» ТК Спас)


У певца стали отмечаться перепады настроения и в конце 2023 года Ирина Меледина подала на развод. На момент гибели артиста супруги уже проживали раздельно. Перед тем как уйти из жизни, Евгений отправил Ирине сообщение с текстом: «Ты найдешь меня мертвым в ванной» и больше не отвечал на звонки супруги.

На церемонии прощания Ирина сжимала обручальное кольцо и вновь и вновь произносила, что теперь Евгений навсегда останется с ней и с детьми.

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Как сейчас живет вдова Кунгурова


После трагической утраты мужа 42-летняя Ирина начала больше работать и заботиться о детях. Ранее Меледина занимала должность исполнительного продюсера на «Россия 24», а затем основала компанию «Вижн Медиа Центр», которая занимается производством видеоконтента и организацией масштабных мероприятий. Ирина также занимает ведущую роль в организации международного фестиваля оперы «Херсонес», выступая в роли продюсера и руководителя проектов.

В своих блогах она часто публикует фотографии из путешествий, но личные снимки с детьми предпочитает никому не показывать.

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#актриса
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#диагноз
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#депрессия
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«Два трупа за плечами Седоковой»: близкие умершего Яниса раскрыли обман певицы, откровения бывшей жены спортсмена
22 декабря 2024, 14:35

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В начале декабря 2024 года Анна Седокова официально завершила свои отношения с супругом Янисом Тиммой. На протяжении последних нескольких лет у пары возникали серьезные проблемы, и, хотя сначала они пытались их решить, вскоре ситуация стала безнадежной. После расставания Анна сосредоточилась на своей карьере, в то время как Тимма переживал разрыв гораздо тяжелее. В итоге мужчина не справился с эмоциями и совершил суицид. Какими откровениями поделились близкие латвийского спортсмена после его смерти расскажет «Радио 1».

Суицид в день рождения


Даже в свой день рождения, 16 декабря, Анна не отвечала на звонки и голосовые сообщения от своего бывшего мужа. В этом году она решила отказаться от масштабного празднования и после работы сразу вернулась домой, чтобы лечь спать. На следующее утро ее ожидали шокирующие новости: Янис Тимма покончил с собой в подъезде одного из столичных домов. В момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения и эмоционального надрыва.

Анна впервые вышла на связь спустя несколько часов после случившегося. Из-за нервного срыва она была госпитализирована и призналась, что хочет защитить своего сына Гектора от ужасной информации, так как Тимма заменил ему родного отца. Позже представители певицы сообщили, что она возьмет на себя расходы по транспортировке тела Яниса Тиммы в Латвию, где его хотят похоронить родственники. Сумма на это составляет около 45 тысяч евро. Тем не менее, портал Jauns утверждает, что Анна Седокова не делала официальных заявлений о желании финансово поддержать семью Яниса Тиммы.

После известия о смерти Яниса его семья начала сбор средств для транспортировки тела из России в Латвию. Друг Тиммы Гатис Лининьш отметил в социальных сетях, что это сложный период не только из-за утраты, но и из-за финансовых трудностей.
«Для меня это последняя задача в жизни Яниса, и она не из легких. Для семьи Яниса собранная сумма пожертвований и огромная поддержка были эмоционально важны, потому что это помогло им понять, что его все еще любят в Латвии. То, что там написано (в заявлении команды Alikson Team), — явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств», — отметил другой близкий друг баскетболиста бизнесмен Мартиньш Лаува.

В настоящее время именно он ведет сбор средств на похороны Яниса Тиммы, и уже собрано около 60 тысяч евро.

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Заявления отца и бывшей жены Яниса


Отец Яниса Райтис Тимма высказался о ситуации, сказав, что певица создала проблемы в их семье: «Ничего не знаю о Седоковой. Слышал, что у нее были трудности. Думаю, вы можете спросить ее об этом... Знаю, что проблемы начались с ее вмешательства в нашу семью».

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Бывшая жена Тиммы Сана поделилась в соцсетях своими переживаниями и поблагодарила за добрые слова в адрес бывшего мужа.

«Спасибо всем за письма сочувствия... А они продолжают приходить, и я хочу сказать спасибо каждому из вас, если не смогу ответить лично. Конечно, мне нехорошо и нелегко, те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был моим первым мужчиной и человеком, с которым я прожила вместе 9 лет и у нас общая жизнь. <…> Эти 5 лет были кошмарными для всех нас, нас всех затащили в эту дыру...» — написала Сана.

Степанова обвинила Седокову во лжи


Скандальный психолог Вероника Степанова не осталась в стороне и прокомментировала в своем телеграм-канале трагическую гибель бывшего мужа Анны Седоковой.

«Анна Седокова — гражданка Украины, трое детей от разных мужчин, роковая женщина (за плечами два трупа). Аня, ровно, как и другие черные вдовы, при помощи бессознательных манипуляций эмоционально истощает и потрошит бедолаг до нитки. Ну и как вы можете заметить, мужчины подобного натиска не выдерживают и выпрыгивают из окна. Забегая вперед, хочется вспомнить итог всех «убийц-обольстительниц», это конечно же крах. Разрушая жизни других, они в первую очередь, губят себя (вспоминаем Мэрилин Монро и иже с ней). Что же касается баскетболиста (бросившего жену с годовалым ребенком), он должен был понимать - спортсмены обречены на стремительное банкротство, а скользкие певички на предательство (даже пожалеют деньги на твои похороны)», — заявила Степанова.

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Умирал во время забав с любовницей, пока дома ждала жена: мачеха Сергея Супонева поделилась тайнами знаменитого пасынка

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#суицид
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Умирал во время забав с любовницей, пока дома ждала жена: мачеха Сергея Супонева поделилась тайнами знаменитого пасынка
22 декабря 2024, 14:26

Сергей Супонев (Фото: скриншот передачи «Легенды телевидения. Сергей Супонев» ТК «Звезда» )

Всеми любимый российский телеведущий Сергей Супонев трагически погиб 8 декабря 2001. Смерть звезды шоу «Зов джунглей» сочли несчастным случаем на природе и спустя годы появились новые факты случившегося.
О том, как жил и как умер Сергей Супонев читайте в материале «Радио 1».

Карьера телеведущего


В 1980 году Сергей Супонев устроился на Центральное телевидение Гостелерадио СССР, начав свою карьеру в должности грузчика. После возвращения из армии Сергей вернулся на телевидение в качества администратора музыкальной редакции. В 1984 году все праздничные мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, были разработаны с активным участием Сергея Супонева.

Сергей Супонев (Фото: скриншот фильма «Сергей Супонев. Герой моего детства» 1tv.ru)

В 1989 году Супонев пробует себя в роли телеведущего в телепроекте «Марафон-15». Опыт оказался успешным и в 1993 году Влад Листьев пригласил Сергея вести передачу «Звёздный час». В том же году в эфир вышло шоу «Зов джунглей», после которого ведущий приобрел настающую популярность.

Личная жизнь


Сергей Супонев имел любвеобильную натуру и девушками увлекаться начал еще с юных лет. Спустя много лет после смерти телеведущего его мачеха Ольга Краева рассказала подробности жизни своего пасынка.

Для любвеобильного Сереги, которого знаю с 11 лет, я всегда была лучшей подругой. В том числе по части его многочисленных увлечений слабым полом. Своих девчонок он часто приводил к нам с отцом домой на смотрины. А потом интересовался: «Олюнька, эту берем?» Я обычно со смехом отвечала: «Ну если только на пару дней. Не больше!» — призналась Ольга Константиновна на передаче первого канала.

Ольга Краева (Фото: скриншот фильма «Сергей Супонев. Герой моего детства» 1tv.ru)

Еще до армии Серей Супонев женился на журналистке Валерии Истоминой. В браке у пары появился сын Кирилл, но это не остановило любвеобильного Сергея от походов «налево». Очередную измену Варерия не простила звездному супругу и подала на развод. Сергей спокойно отнесся к тому, что жена уйдет от него, а вот дальнейшие отношения с сыном очень волновали телеведущего. Существовало мнение, что телепроект «Возможно всё» был задуман Супоневым с целью сблизиться с сыном.

Ольга Мотина (Фото: скриншот передачи «Легенды телевидения. Сергей Супонев» ТК «Звезда»)

Второй супругой Сергея стала Ольга Мотина. Актриса Театра сатиры была моложе своего супруга на 13 лет. В декабре 2000 года у пары родилась дочь Полина, но отметить ее первый день рождения ведущий уже не смог.

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Обстоятельства смерти


Фото: скриншот передачи «Легенды телевидения. Сергей Супонев» ТК «Звезда»

Во втором браке Супонев не перестал увлекаться женщинами. Сразу после происшествия сообщалось, что рядом с Супоневым находилась незнакомая женщина. Однако вскоре на центральном телеканале появилась информация о том, что Сергей был на снегоходе один, а его друг в это время занимался приготовлением ужина.

Ольга Краева рассказала, что в день смерти к Сергею приехала девушки из Астрахани и после работы в телецентре они вместе с Леонидом Костюковым отправились на дачу в селе Едимоново. Друзья время от времени могли выпить, а тут еще и повод был.

«Как мне позже рассказал Леонид, по пути они, как обычно, решили немного выпить. Сережу, который гонял с бешеной скоростью по 160-170 километров в час, гаишники никогда не останавливали. Но на всякий случай у него всегда были билеты на записи его программ. В то время все дети, не только дети сотрудников ГИБДД, мечтали увидеть, как снимают «Звездный час» и «Зов джунглей», — говорит Ольга Краева.

После приезда в село, компания выпила, и Сергей, решив развлечься, отправился кататься на снегоходе. Его спутница села сзади, но, к сожалению, Сергей не заметил мостки на реке и врезался в них. Оба погибли на месте от полученных травм.

«Их тела тогда доставили в морг в Конаково. За телом девушки приехал ее брат, чтобы похоронить ее в родной Астрахани. Ему и другим родственникам за молчание хорошо заплатили», — вспоминает мачеха Сергея.

Несмотря на неприятные обстоятельства смерти мужа,
Ольга Мотина никогда не высказывала ничего плохого о Сергее, всегда вспоминая его только добрыми словами.

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Движения интимными местами: предновогоднее выступление Витаса шокировало китайцев, скандал на сцене и обвинения в зависимости
22 декабря 2024, 13:48

Витас (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Появление Витаса на российской эстраде стало в свое время настоящим фурором. Вокруг молодого певца ходили слухи о жабрах и даже инопланетном происхождении. Его выдающиеся вокальные данные быстро помогли ему занять прочное место в отечественном шоу-бизнесе, а позже он получил огромный успех и в Китае. Однако сейчас артист рискует потерять популярность. В социальных сетях стало вирусным видео, на котором он во время выступления ведет себя странно и выглядит так, что у зрителей волосы становятся дыбом. Что шокировало общественность расскажет «Радио 1».

Странные изменения во внешности Витаса


Некоторые комментаторы заметили, что Виталий Грачев явно набрал вес и потерял свою прежнюю привлекательность. Ошарашенные подписчики начали выдвигать предположения о том, что причина изменений может заключаться в пагубных привычках, доходя до обвинений в алкоголизме и употреблении наркотиков.

Совсем недавно зрители стали свидетелями чего-то подобного на концерте Натальи Ионовой. Певица вышла на сцену в Красноярске, и многие зрители заметили, что она, по всей видимости, была под воздействием запрещенных веществ. Ее странное поведение, стеклянный взгляд и попытки трогать свои интимные зоны вызвали бурю обсуждений. Наркологи тогда предположили, что это связано с употреблением наркотиков, однако сама Ионова объяснила свое состояние приемом антидепрессантов, заявив, что переживает трудный период и таблетки вызвали такую реакцию.

Теперь Витас рискует повторить печальную судьбу Ионовой. Инцидент с ней закончился тотальной отменой выступлений, и звезда до сих пор не смогла восстановиться. Комментарии зрителей в адрес Витаса полны недоумения:

«Пьяный, уставший, под веществами?», «Какой стыд!», «Он явно что-то употребил», «Какой он стал обаятельный пухляш», «Зачем выходить в таком состоянии? Делать странную мимику, движения интимными местами. Чтобы пугать народ?» — такие мнения звучат в сети.
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В середине ноября артист появился на вечеринке, посвященной 35-летию Детского музыкального театра юного актера. На празднике выступали юные актеры, а среди гостей был и сам Витас. Его внешний вид сильно изменился — он набрал несколько лишних килограммов и заметно потерял форму. Внимательные фанаты сразу отметили эти изменения.

Тем не менее, вместо открытого осуждения поклонники предпочли закрыть на это глаза. Однако второй инцидент уже привлек внимание взыскательных зрителей из Китая.


«Странная атмосфера концертов»


Витас (Фото: соцсети)
В разговоре с журналистами 5-tv.ru продюсер Сергей Пудовкин отметил, что все, что произошло на сцене, вполне соответствует привычной концепции выступлений Витаса.
«Чтобы понять атмосферу концертов Витаса, нужно на них побывать. Это всегда странное и оригинальное представление, своеобразное вокальное существование на сцене с элементами театрализации и харизмы артиста», — пояснил продюсер.

Он также связал интерес фанатов к состоянию Витаса с современной тенденцией создания теорий заговора вокруг артистов, подчеркивая, что такое поведение связано скорее с форматом шоу или усталостью в конце года.


Витас оправдался перед поклонниками


Сам Витас тоже не остался в стороне от обсуждений. В интервью он откровенно признался, что быть «не от мира сего» — это часть его творческой сущности.

«Если вы или мои слушатели проанализируете мою карьеру с 2000 года, вы поймете, что это так называемое “странное поведение” — это часть моего фирменного стиля и артистической души», — заявил Витас.

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Тайные роды дочери, эпатажные наряды и отъезд из страны: где сейчас живет жена Петросяна Татьяна Брухунова
#зрители
#инцидент
#шоу
#интервью
#актеры
#артист
#продюсер
#шоу-бизнес
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Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ
SHOT: Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ
22 декабря 2024, 10:55

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ. Россияне готовят на телеведущую обращения в прокуратуру после того, как она поддержала украинского боксера Александра Усика во время боя с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Об это пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, Боня приехала в Эр‑Рияд, фотографировалась с поясом и поздравляла украинского спортсмена. После этого соцсети российской блогерши буквально взорвались от комментариев пользователей.

Отмечается, что украинские комментаторы радуются её поддержке, а россияне негодуют и называют её псевдопатриоткой. Телеведущую обвиняют в поддержке Усика, которой неоднократно негативно высказывался в отношении граждан РФ и называл себя российским врагом, а на взвешивание вышел с флагом запрещённого «Азова»*. Некоторые из пользователей заявили, что уже готовят обращение с жалобой на блогершу в правоохранительные органы.

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Предлагал интим: Агата Муцениеце сделала скандальное признание о домогательствах режиссера, почему артистка прервала молчание
21 декабря 2024, 17:44

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце рассказала публике о неприличных предложениях со стороны режиссера. После того, как актриса отказа мужчине в интимной близости, он обещал отомстить. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Неопытная актриса должна была согласиться


В YouTube-шоу «Сплетница» Агата Муцениеце рассказала как столкнулась с харассментом со стороны режиссёра. Актриса не стала называть имен, но историей о домогательствах на съемочной площадке поделилась в подробностях.

Неприятный инцидент произошел в жизни Агаты когда она еще была студенткой. В одной из первых работ в кино продюсер и режиссёр проекта, после первого съемочного дня пригласил актрису наедине дополнительно обсудить роль.

Юная артистка тогда не заподозрила злого умысла в действиях коллеги и пришла на встречу в ресторан. Вместо совместного вычитывания сценария, мужчина предложил Муцениеце стать его любовницей.

«Дальше последовало такое предложение. Он сказал: «Мне не нравится, что ты живешь в общежитии, ты должна жить в отдельной квартире. Давай так – я снимаю тебе квартиру, ты переезжаешь, живешь там, а я приезжаю к тебе, когда хочу. Мы вместе летим на Мальдивы. Я буду снимать тебя в главных ролях», — рассказала актриса на шоу.

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Несмотря на угрозы — отказала


Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)

Агата Муцениеце отказалась от предложения быть содержанкой знаменитого режиссера, после чего мужчина начал угрожать актрисе и требовать принять его предложение.

«Я отказалась, и он сказал, что я дура, что я никогда не буду сниматься в кино, что он всем скажет, чтобы меня никуда не брали», — вспоминает Муцениеце.

В тот вечер режиссер обещал Агате найти ей замену на текущие съемки, а отснятый материал с ее участием переснять. Муцениеце вернулась в общежитие и рассказала своему агенту об увольнении.

На следующий день Агата Муцениеце получила извинения от директора режиссера и снова вернулась к работе.

«Я пришла на съемочную площадку, и он делал вид, что всё нормально. И я думала: «Слава Богу, что мы доснимем, классно, что я буду в этом кино», — рассказала актриса.

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Янис Тимма перед разводом с Анной Седоковой занял у нее миллион рублей
21 декабря 2024, 14:15

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Баскетболист Янис Тимма перед разводом с певицей Анной Седоковой занял у нее миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на подругу певицы.
Уточняется, что средства нужны были ему, чтобы выплатить алименты на сына. Согласно информации канала, последний раз экс-супруги виделись за две с половиной недели до смерти спортсмена.

По данным источника, именно тогда Тимма пригрозил певице, что покончит с собой, если она к нему не вернется.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря в одной из московских гостиниц был найден мертвым баскетболист Янис Тимма. Предварительные данные указывают на то, что спортсмен покончил с собой из-за переживаний, связанных с разводом с певицей Анной Седоковой.

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Лайма Вайкуле лишилась российского бизнеса
Mash: суд исключил певицу Вайкуле из числа участников «Лайма-Люкс Рус»
21 декабря 2024, 13:55

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Суд исключил исполнительницу из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в 2000-х. Организация занималась салонами красоты, продажей мебели и аксессуаров.

Уточняется, что в 2022 году Вайкуле передала свои 49% бизнес-партнеру, а в сентябре этого года Мамедов подал иск, в котором попросил исключить певицу из участников компании. Согласно решению суда, бизнесмен остался единственным учредителем ООО.

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