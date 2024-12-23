Бросил жену и сына ради 17-летней любовницы: исповедь Алексея Глызина о многочисленных изменах и связи с Пугачевой

Алексей Глызин (Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Личная жизнь Алексея Глызина
Первой супругой Глызина была Людмила, с которой у него родился сын Алексей. Измена произошла во время съемок, когда Глызин встретил девушку по имени Женя, она мгновенно его привлекла своей харизмой и сексуальностью.
В интервью на шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Глызин откровенно поделился подробностями своей личной жизни.
«Я, подчиняясь какому-то непонятному зову, просто взял, рано утром вышел из дома, где жила моя семья, где жил мой сын, моя супруга, и ушел к другой женщине. Я не знаю, как это можно расценивать. Конечно, это было такое, мягко говоря, предательство. Понимая, всю низость этого поступка моего, я не мог ничего поделать с собой», — признался артист.
Он подчеркнул, что стал полностью зависим от желаний Евгении и находился под ее сильным влиянием: «Она околдовала меня. В ней есть какая-то магия. Это было похоже на наваждение. В тот период я жил под воздействием дурмана».
Тем не менее, для Евгении эти отношения оказались лишь мимолетной игрой. Девушка отказалась выйти замуж за Глызина и вскоре ушла к гитаристу группы «Земляне» Вячеславу Махренскому. Разбитый крахом романа Глызин переживал трудные времена и находился на грани срыва, но его спасла любимая работа.
Со временем артист восстановил отношения с бывшей женой Людмилой и сыном.
Новый брак и измены
Второй женой артиста стала чемпионка мира по художественной гимнастике Сания Бабий. У них родился сын Игорь, и первые годы брака были наполнены счастьем. Однако в 2011 году Глызин снова оказался на пути неверности, что едва не привело к разводу. Сания вспоминала, как Алексей приходил к ней с жалобами на здоровье, дарил подарки и бриллианты, что в конечном итоге заставило ее уступить.
Со временем Глызин стал примерным семьянином. Недавно супруги отметили 31-ю годовщину свадьбы, а главной радостью певца стали его сыновья и 18-летний внук Денис.
Отношения Глызина с Пугачевой
Глызин познакомился с певицей Аллой Пугачевой благодаря другу Виталию Любезнову. В тот момент Примадонна искала музыкантов с хорошими инструментами, а у Глызина была гитара Gibson Les Paul. В дальнейшем он начал выступать на разогреве у нее.
«Это была редкая возможность играть на профессиональных инструментах, и я решил прийти. Алла посмотрела и сказала: „Ладно, годится“. Так я начал работать в ее коллективе», — поделился музыкант с журналистами телеканала RTVI.
Однажды после концерта к Глызину подошел клавишник «Веселых ребят» Александр Буйнов и предложил ему встретиться с руководителем ансамбля Павлом Слободкиным. Глызин согласился перейти к ним, так как это открывало новые горизонты.
«Попасть в коллектив Пугачевой было как выиграть счастливый билет, а в „Веселые ребята“ — все равно что полететь в космос», — размышлял Глызин.
Несмотря на крепкие дружеские связи с членами коллектива, артист решил уйти. Пугачева отреагировала на его решение спокойно, обняла его и благословила на новую работу.
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