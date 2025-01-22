«Сильнейший враг»: певец Буйнов раскрыл, кто пустил слух о его паллиативном статусе

Александр Буйнов (фото: соцсети)
Слух о паллиативном статусе народного артиста России Александра Буйнова пустил сильнейший личный враг. Об этом заявил сам певец в беседе с NEWS.ru.
По словам артиста, после распространения этой информации его стали реже звать на концерты.
Буйнов добавил, что поначалу не воспринимал эти слухи всерьез и посмеивался над ними, однако вскоре продюсер ему сообщил, что люди стали стесняться приглашать певца на различные выступления.
Читайте также:
Любовь с замужней, брак ради прописки в Москве и скандал на дне рождении Пугачевой: перипетии судьбы Леонида Ярмольника
Роман с Авербухом, отъезд отца из России и материнство: личная жизнь Гребенщиковой на фоне слухов и семейных перемен
«Ночная жрица»: Анастасия Волочкова рассказала о своем срыве на Мальдивах
«У меня 6 апреля будет сольный концерт в Кремле, вот почему кто-то продолжает эту кампанию. Я думал, что у меня нет таких врагов. Сильнейший враг. Начал кампанию с одним лечением, с другим, приписывает мне небылицы какие-то», — поделился певец.
Буйнов добавил, что поначалу не воспринимал эти слухи всерьез и посмеивался над ними, однако вскоре продюсер ему сообщил, что люди стали стесняться приглашать певца на различные выступления.
Читайте также:
Любовь с замужней, брак ради прописки в Москве и скандал на дне рождении Пугачевой: перипетии судьбы Леонида Ярмольника
Роман с Авербухом, отъезд отца из России и материнство: личная жизнь Гребенщиковой на фоне слухов и семейных перемен
«Ночная жрица»: Анастасия Волочкова рассказала о своем срыве на Мальдивах
Данил Пономарев