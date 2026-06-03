Жена Джастина Бибера снялась в крошечном бикини для рекламы косметики — фото
Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном купальнике для рекламы косметического бренда Rhode. Поделившись кадрами в личном блоге, жена певца Джастина Бибера анонсировала выход новой коллекции хайлайтеров.
29-летняя знаменитость позировала перед камерой в двух образах. На некоторых снимках она предстала в коричневом бикини, состоящем из крошечного лифчика и плавок на тонких завязках, поверх которого надела чёрную укороченную кофту, открывающую плечо и часть груди.
Цвет пляжной одежды не всегда можно было разобрать — в коллекции находились и черно-белые фото. Иногда модель сидела, а в другие моменты лежала, показывая зрителю свои ягодицы.
Для второго образа на съемках Хейли Бибер выбрала белый раздельный купальник и прозрачную майку. Она пристально смотрела в камеру, будто пытаясь получше разглядеть вдалеке что-то неизвестное. Свой пост жена известного певца сопроводила словами о наступлении лета.
Ранее Хейли признавалась, что первый год после рождения сына Джека стал одним из самых напряжённых в её жизни: к материнству добавилась продажа косметического бренда Rhode. Модель рассказала, что очень трудно было совмещать заботу о ребёнке и управление бизнесом, но именно этот период помог ей стать увереннее.
В мае «Радио 1» передавало, что Бибер стала лицом новой рекламной кампании бренда Victoria’s Secret. Автором фотосессии тогда выступила известный фотограф Зои Гроссман, а за стилистику отвечала звёздный стилист Габриэлла Карефа-Джонсон.
Читайте также: