Александр Домогаров (РИА Новости/Владимир Астапкович)
Актер Александр Домогаров вышел в свет после увольнения из театра им. Моссовета. Telegram-каналы опубликовали фото «журналиста» из «Бандитского Петербурга» с девушкой на фоне плаката к 80-летию Победы. На спутнице Домогарова форма, стилизованная под советскую.
В середине марта этого года Домогаров говорил о том, что рад своему увольнению из театра, в котором служил с 1995 года. Александра не устраивала новая политика руководства культурного учреждения. По словам коллег, у них были разные творческие позиции.
Звезда сериала «Зачем тебе алиби» подчеркивал, что сильно переживал на фоне своего ухода.
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«Я не переступлю порог этого театра, пока ситуация не изменится», — говорил Домогаров.
Звезда сериала «Зачем тебе алиби» подчеркивал, что сильно переживал на фоне своего ухода.
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Никита Кротов