Роман с Тарковским, трагический случай и яркая карьера: Наталье Бондарчук — 75

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
10 мая Наталье Бондарчук исполняется 75 лет. Актриса дебютировала в 1972 году, когда зрители впервые увидели картину Андрея Тарковского «Солярис». С тех пор Бондарчук играла в кино, сняла несколько фильмов и получила титул Заслуженной артистки РСФСР.
О том, как сложилась жизнь артистки Натальи Бондарчук — в материале «Радио 1».
Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье одного из главных советских режиссеров Сергея Бондарчука. Когда ей исполнилось восемь лет, отец развелся с мамой девочки, народной артисткой СССР Инной Макаровой. По словам актрисы, развод родителей стал одним из самых сложных и болезненных периодов ее жизни.
Наталья является единокровной сестрой режиссера Федора Бондарчука, математика Алексея Бондарчука и актрисы Алёны Бондарчук.
В 1971-м окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), в 1975 году — режиссёрский факультет ВГИКа (у тех же мастеров).
Свою первую роль в кино Наталья Бондарчук получила еще в студенческие годы. На последних курсах девушке предложили сняться в небольшом эпизоде в фильме «У озера», который вышел в 1969 году.
Когда Наталья Бондарчук узнала, что Андрей Тарковский снимает экранизацию романа Станислава Лема «Солярис», то захотела принять в нем участие. За помощью она обратилась к ассистентке режиссера. Примечательно, что Тарковский отказал Бондарчук. Мэтр заявил, что ему не нужна такая молодая актриса для этой роли.
Время шло, а режиссер так и не мог найти подходящую девушку на роль. Спустя пол года Наталья попытала счастье во второй раз: показала Тарковскому драматичную сцену из единственного фильма, который вышел с ее участием. После этого Андрей Арсеньевич оценил талант актрисы и утвердил ее на роль Хари.
Участие в «Солярисе» определило будущее Натальи Бондарчук. В дальнейшем фильм стал классикой советского кинематографа. Актриса обрела популярность.
После «Соляриса» Наталья Бондарчук снялась во множестве разных фильмов. Одной из самых знаменитых является историческая драма Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», которая вышла в 1975 году. Спустя пять лет появились два фильма Сергея Герасимова: «Юность Петра» и «В начале славных дел».
В 1982 году состоялся режиссерский дебют Натальи Бондарчук: женщина поставила детский фильм «Живая радуга» по мотивам рассказов Николая Носова «Веселая семейка».
После 90-х годов Наталья Бондарчук сконцентрировалась на работе режиссера и стала все реже появляться в кино.
Наталья Бондарчук впервые вышла замуж еще в студенческие годы. Супругом актрисы стал кинооператор Элизбар Каразаев. Девушку не смутило, что супруг был старше ее на 11 лет. Союз не продлился долго, поскольку между влюбленными встал Андрей Тарковский.
Мэтр влюбился в артистку во время съемок «Соляриса». Уже тогда у них закрутился бурный роман. Однако Бондарчук осознавала, что Тарковский ни за что не уйдет к ней от своей семьи.
Актриса постоянно нервничала из-за запретной любви, так как не хотела разрушать брак. Однажды режиссер признался Наталье в любви, и после этих слов она едва не свела счеты с жизнью. Бондарчук вовремя спасли медики. После произошедшего артистка крестилась в церкви. Примечательно, что от Тарковского она не ушла: влюбленные встречалась еще некоторое время, пока окончательно не решили разойтись.
Следующую любовь Бондарчук встретила во время съемок фильма «Как закалялась сталь». Актриса играла вместе с Николаем Бурляевым, и когда его сняли с роли по приказу из Москвы — она тоже ушла из картины в знак протеста. Брак просуществовал 17 лет. От второго мужа Наталья родила сына Ивана и дочку Марию.
Третьим мужем Бондарчук стал актер Игорь Днестрянский. Мужчина работал на сцене киевского молодежного театра и покорил Наталью. Супруг на 14 лет младше звезды. Они до сих пор счастливы в браке.
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Юность Натальи Бондарчук
Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье одного из главных советских режиссеров Сергея Бондарчука. Когда ей исполнилось восемь лет, отец развелся с мамой девочки, народной артисткой СССР Инной Макаровой. По словам актрисы, развод родителей стал одним из самых сложных и болезненных периодов ее жизни.
Наталья является единокровной сестрой режиссера Федора Бондарчука, математика Алексея Бондарчука и актрисы Алёны Бондарчук.
В 1971-м окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), в 1975 году — режиссёрский факультет ВГИКа (у тех же мастеров).
Свою первую роль в кино Наталья Бондарчук получила еще в студенческие годы. На последних курсах девушке предложили сняться в небольшом эпизоде в фильме «У озера», который вышел в 1969 году.
Наталья Бондарчук в «Солярисе»
Когда Наталья Бондарчук узнала, что Андрей Тарковский снимает экранизацию романа Станислава Лема «Солярис», то захотела принять в нем участие. За помощью она обратилась к ассистентке режиссера. Примечательно, что Тарковский отказал Бондарчук. Мэтр заявил, что ему не нужна такая молодая актриса для этой роли.
Время шло, а режиссер так и не мог найти подходящую девушку на роль. Спустя пол года Наталья попытала счастье во второй раз: показала Тарковскому драматичную сцену из единственного фильма, который вышел с ее участием. После этого Андрей Арсеньевич оценил талант актрисы и утвердил ее на роль Хари.
Участие в «Солярисе» определило будущее Натальи Бондарчук. В дальнейшем фильм стал классикой советского кинематографа. Актриса обрела популярность.
Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов)
Фильмография Натальи Бондарчук
После «Соляриса» Наталья Бондарчук снялась во множестве разных фильмов. Одной из самых знаменитых является историческая драма Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», которая вышла в 1975 году. Спустя пять лет появились два фильма Сергея Герасимова: «Юность Петра» и «В начале славных дел».
В 1982 году состоялся режиссерский дебют Натальи Бондарчук: женщина поставила детский фильм «Живая радуга» по мотивам рассказов Николая Носова «Веселая семейка».
После 90-х годов Наталья Бондарчук сконцентрировалась на работе режиссера и стала все реже появляться в кино.
Запретная любовь Натальи Бондарчук
Наталья Бондарчук впервые вышла замуж еще в студенческие годы. Супругом актрисы стал кинооператор Элизбар Каразаев. Девушку не смутило, что супруг был старше ее на 11 лет. Союз не продлился долго, поскольку между влюбленными встал Андрей Тарковский.
Мэтр влюбился в артистку во время съемок «Соляриса». Уже тогда у них закрутился бурный роман. Однако Бондарчук осознавала, что Тарковский ни за что не уйдет к ней от своей семьи.
Актриса постоянно нервничала из-за запретной любви, так как не хотела разрушать брак. Однажды режиссер признался Наталье в любви, и после этих слов она едва не свела счеты с жизнью. Бондарчук вовремя спасли медики. После произошедшего артистка крестилась в церкви. Примечательно, что от Тарковского она не ушла: влюбленные встречалась еще некоторое время, пока окончательно не решили разойтись.
Наталья Бондарчук с сыном Иваном (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)
Следующую любовь Бондарчук встретила во время съемок фильма «Как закалялась сталь». Актриса играла вместе с Николаем Бурляевым, и когда его сняли с роли по приказу из Москвы — она тоже ушла из картины в знак протеста. Брак просуществовал 17 лет. От второго мужа Наталья родила сына Ивана и дочку Марию.
Третьим мужем Бондарчук стал актер Игорь Днестрянский. Мужчина работал на сцене киевского молодежного театра и покорил Наталью. Супруг на 14 лет младше звезды. Они до сих пор счастливы в браке.
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