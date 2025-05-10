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«Выставляют в дурном свете»: бывшая жена Галустяна о беременной визажистке

Виктория Галустян заявила, что ее бывшего мужа Михаила выставляют в дурном свете
Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-супруга звезды «Нашей Раши» Михаила Галустяна Виктория заявила в соцсетях, что мужчину выставляют в дурном свете на фоне слухов о его уходе к другой женщине. По словам Виктории, решение расстаться было совместным, и ни о каком предательстве речи нет.
«Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете, на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушел к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек», — подчеркнула Виктория Галустян.
Она назвала Михаила добрым и порядочным, отметив, что артисту сейчас весьма непросто. Виктория резюмировала, что у них с бывшим мужем не осталось обид, финансовых вопросов или недосказанностей. Экс-супруги воспитывают дочерей Элину и Эстеллу, 13 и 14 лет.

Ранее в сети появились слухи о том, что у Галустяна якобы роман с визажисткой Миленой, с которой он сотрудничал по шоу «Новые звезды в Африке».

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#мир
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#шоу-бизнес
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Роман с Тарковским, трагический случай и яркая карьера: Наталье Бондарчук — 75
10 мая 2025, 12:51

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

10 мая Наталье Бондарчук исполняется 75 лет. Актриса дебютировала в 1972 году, когда зрители впервые увидели картину Андрея Тарковского «Солярис». С тех пор Бондарчук играла в кино, сняла несколько фильмов и получила титул Заслуженной артистки РСФСР.
О том, как сложилась жизнь артистки Натальи Бондарчук — в материале «Радио 1».

Юность Натальи Бондарчук


Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье одного из главных советских режиссеров Сергея Бондарчука. Когда ей исполнилось восемь лет, отец развелся с мамой девочки, народной артисткой СССР Инной Макаровой. По словам актрисы, развод родителей стал одним из самых сложных и болезненных периодов ее жизни.

Наталья является единокровной сестрой режиссера Федора Бондарчука, математика Алексея Бондарчука и актрисы Алёны Бондарчук.

В 1971-м окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), в 1975 году — режиссёрский факультет ВГИКа (у тех же мастеров).

Свою первую роль в кино Наталья Бондарчук получила еще в студенческие годы. На последних курсах девушке предложили сняться в небольшом эпизоде в фильме «У озера», который вышел в 1969 году.

Наталья Бондарчук в «Солярисе»


Когда Наталья Бондарчук узнала, что Андрей Тарковский снимает экранизацию романа Станислава Лема «Солярис», то захотела принять в нем участие. За помощью она обратилась к ассистентке режиссера. Примечательно, что Тарковский отказал Бондарчук. Мэтр заявил, что ему не нужна такая молодая актриса для этой роли.

Время шло, а режиссер так и не мог найти подходящую девушку на роль. Спустя пол года Наталья попытала счастье во второй раз: показала Тарковскому драматичную сцену из единственного фильма, который вышел с ее участием. После этого Андрей Арсеньевич оценил талант актрисы и утвердил ее на роль Хари.

Участие в «Солярисе» определило будущее Натальи Бондарчук. В дальнейшем фильм стал классикой советского кинематографа. Актриса обрела популярность.

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов)

Фильмография Натальи Бондарчук


После «Соляриса» Наталья Бондарчук снялась во множестве разных фильмов. Одной из самых знаменитых является историческая драма Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», которая вышла в 1975 году. Спустя пять лет появились два фильма Сергея Герасимова: «Юность Петра» и «В начале славных дел».

В 1982 году состоялся режиссерский дебют Натальи Бондарчук: женщина поставила детский фильм «Живая радуга» по мотивам рассказов Николая Носова «Веселая семейка».

После 90-х годов Наталья Бондарчук сконцентрировалась на работе режиссера и стала все реже появляться в кино.

Запретная любовь Натальи Бондарчук


Наталья Бондарчук впервые вышла замуж еще в студенческие годы. Супругом актрисы стал кинооператор Элизбар Каразаев. Девушку не смутило, что супруг был старше ее на 11 лет. Союз не продлился долго, поскольку между влюбленными встал Андрей Тарковский.

Мэтр влюбился в артистку во время съемок «Соляриса». Уже тогда у них закрутился бурный роман. Однако Бондарчук осознавала, что Тарковский ни за что не уйдет к ней от своей семьи.

Актриса постоянно нервничала из-за запретной любви, так как не хотела разрушать брак. Однажды режиссер признался Наталье в любви, и после этих слов она едва не свела счеты с жизнью. Бондарчук вовремя спасли медики. После произошедшего артистка крестилась в церкви. Примечательно, что от Тарковского она не ушла: влюбленные встречалась еще некоторое время, пока окончательно не решили разойтись.

Наталья Бондарчук с сыном Иваном (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Следующую любовь Бондарчук встретила во время съемок фильма «Как закалялась сталь». Актриса играла вместе с Николаем Бурляевым, и когда его сняли с роли по приказу из Москвы — она тоже ушла из картины в знак протеста. Брак просуществовал 17 лет. От второго мужа Наталья родила сына Ивана и дочку Марию.

Третьим мужем Бондарчук стал актер Игорь Днестрянский. Мужчина работал на сцене киевского молодежного театра и покорил Наталью. Супруг на 14 лет младше звезды. Они до сих пор счастливы в браке.

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Стал известен заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год
Заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год составил 1,2 млрд руб
10 мая 2025, 12:21

Ульяна Сергеенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год составил 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишут «Страсти», ссылаясь на открытые источники.
В 2017 году бизнесвумен основала модный дом. Бренд выпускает женскую и детскую одежду, и аксессуары. В частности, ценник на платье начинается от полутора сотен тысяч рублей, а сумочки стоят от 135 тысяч.

Чистая прибыль модного дома в 2024 году составила 287,2 миллиона. За год до этого доход компании был 846 миллионов с чистой прибылью в 154 миллиона. Бьюти-обозреватели добавляют, что у модельера нет налоговых задолженностей.

Ранее сообщалось, на ком женится сын Ульяны Сергеенко Александр. Его возлюбленная показала кольцо.

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#россия
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#новости
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«До встречи!»: жена режиссера «Войны и мира» поехала в роддом
Лиза Моряк поехала в роддом
10 мая 2025, 12:05

Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Елизавета Моряк поехала в роддом. Жена режиссера Сарика Андреасяна опубликовала кадры в соцсетях.
«Если вы видите это видео, значит мы поехали — в роддом», — подписала женщина кадры.
Поклонники уже с восторгом отреагировали на новость, пожелав любви радости и здоровья. Также в комментариях можно увидеть пожелания «легких родов».

«Я скоро увижу твои прекрасные глаза и познаю теплоту твоего тела… до встречи, моя девочка! До встречи!» — написала Лиза Моряк в посте к видео.
О том, что пара ждет ребенка, сообщалось в ноябре прошлого года. Супруги подчеркивали, что любовь и все остальное обретает новый смысл при рождении детей.

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#дети
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Екатерина Климова показала детей от разных браков в фотосессии ко Дню Победы
10 мая 2025, 12:04

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

47-летняя актриса Екатерина Климова устроила трогательную семейную фотосессию, приуроченную к 80-летию Победы. На снимках, выдержанных в стиле ретро, Климова предстала вместе со всеми четырьмя детьми.
Звезда сериала «По законам военного времени», новый сезон которого вышел на Первом канале, решила таким образом подчеркнуть значимость памятной даты. В кадре — старшая дочь Елизавета (23 года), рожденная в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей (19 лет) и Корней (17 лет) от актера Игоря Петренко, а также младшая дочь Белла (9 лет), появившаяся на свет в союзе с Гелой Месхи.

На фото дети предстали в сдержанных образах: сыновья — в деловых костюмах, Елизавета — в строгом наряде с пиджаком, а Белла выбрала романтичное платье. Сама Климова подчеркнула, что такой день в их семье имеет особое значение.

Дети Екатерины Климовой (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

«В этот день памяти в нашей семье принято собираться вместе и обязательно вспоминать наших героических предков, они 80 лет назад ценою собственных жизней спасли мир от фашизма!» — отметила актриса.

Тем временем стало известно, что бывший супруг Екатерины, Игорь Петренко, погасил долг по алиментам. Ранее актер накопил задолженность на сумму более миллиона рублей. Он признался, что редко видится с сыновьями и с сожалением добавил, что чаще видит чужих детей, чем собственных.

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88-летняя Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце
10 мая 2025, 10:46

Светлана Немоляева (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Народная артистка Светлана Немоляева перенесла операцию по восстановлению сердечного ритма. В последние десять лет актриса сталкивалась с серьёзными кардиологическими проблемами. В возрасте 88 лет она была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
С 2015 года Немоляева периодически жаловалась на скачки давления, аритмию, головокружение, обмороки, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах. Недавно врачи провели криобаллонную абляцию — процедуру, направленную на устранение нарушений в сердечно-сосудистой системе. После стабилизации состояния артистку выписали из стационара спустя три дня.

Медики настоятельно рекомендовали ей продолжать наблюдение у кардиолога, контролировать физические нагрузки и беречь здоровье. Несмотря на ухудшение самочувствия в последние месяцы, Светлана Немоляева продолжала выступать на сцене.

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