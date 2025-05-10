«Выставляют в дурном свете»: бывшая жена Галустяна о беременной визажистке

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Экс-супруга звезды «Нашей Раши» Михаила Галустяна Виктория заявила в соцсетях, что мужчину выставляют в дурном свете на фоне слухов о его уходе к другой женщине. По словам Виктории, решение расстаться было совместным, и ни о каком предательстве речи нет.
«Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете, на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушел к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек», — подчеркнула Виктория Галустян.Она назвала Михаила добрым и порядочным, отметив, что артисту сейчас весьма непросто. Виктория резюмировала, что у них с бывшим мужем не осталось обид, финансовых вопросов или недосказанностей. Экс-супруги воспитывают дочерей Элину и Эстеллу, 13 и 14 лет.
Ранее в сети появились слухи о том, что у Галустяна якобы роман с визажисткой Миленой, с которой он сотрудничал по шоу «Новые звезды в Африке».
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Никита Кротов