Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Александр Гобозов объяснил, зачем вызвал органы опеки к Алиане Устиненко

Александр Гобозов объяснил, зачем вызвал органы опеки к Алиане Устиненко

Алиана Устиненко (Фото: Telegram @alianaustinenko)

Алиана Устиненко (Фото: Telegram @alianaustinenko)

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов объяснил, зачем вызвал органы опеки к Алиане Устиненко.
На днях звезда проекта «Дом-2» Алиана Устиненко рассказала, что к ней пришли органы с подачи отца ее сына Александра Гобозова, который уверен, что женщина нарушает права Роберта, жестоко обращается с ним, а ребенок связан с запрещенными веществами.

Позже Александр публично объяснил, что именно происходит.

«Если ты не можешь решить правовые вопросы лично, а пакостишь за спиной, совершенно логично, что твои противники будут защищать свои права в рамках закона. Если ты позволяешь себе постоянно в публичном пространстве поливать грязью всю семью бывшего мужа не первый год, странно ожидать, что люди будут заглядывать в рот и терпеть», — высказался Гобозов в соцсети.

Он добавил, что Устиненко хотела лишить его родительски[ прав и назначить алименты в тот момент, пока Александр находился под домашним арестом. Также мужчина не верит, что их сын действительно не хочет общаться с ним.

Гобозов подтвердил, что обратился в органы опеки, так как возмущен «публичным унижением ребенка». Кроме того, он напомнил, что после развода не претендовал на совместно нажитое имущество, а Алиана — на алименты, но он все равно финансово помогал сыну, воспитывал и даже забирал к себе.

Читайте также:

«Даже не знаю, как правильно их использовать»: звезда «Дома-2» Устиненко раскрыла сумму алиментов на сына от Гобозова

«Не, ну платит же…»: бывшая жена Кержакова показала, сколько футболист выплачивает алиментов

«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку
#имущество
#права
#соцсети
#алименты
#мужчина
#дома
#люди
#футболист
#сын