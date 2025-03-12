Алиана Устиненко (Фото: Telegram @alianaustinenko)
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов объяснил, зачем вызвал органы опеки к Алиане Устиненко.
На днях звезда проекта «Дом-2» Алиана Устиненко рассказала, что к ней пришли органы с подачи отца ее сына Александра Гобозова, который уверен, что женщина нарушает права Роберта, жестоко обращается с ним, а ребенок связан с запрещенными веществами.
Позже Александр публично объяснил, что именно происходит.
Он добавил, что Устиненко хотела лишить его родительски[ прав и назначить алименты в тот момент, пока Александр находился под домашним арестом. Также мужчина не верит, что их сын действительно не хочет общаться с ним.
Гобозов подтвердил, что обратился в органы опеки, так как возмущен «публичным унижением ребенка». Кроме того, он напомнил, что после развода не претендовал на совместно нажитое имущество, а Алиана — на алименты, но он все равно финансово помогал сыну, воспитывал и даже забирал к себе.
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Позже Александр публично объяснил, что именно происходит.
«Если ты не можешь решить правовые вопросы лично, а пакостишь за спиной, совершенно логично, что твои противники будут защищать свои права в рамках закона. Если ты позволяешь себе постоянно в публичном пространстве поливать грязью всю семью бывшего мужа не первый год, странно ожидать, что люди будут заглядывать в рот и терпеть», — высказался Гобозов в соцсети.
Он добавил, что Устиненко хотела лишить его родительски[ прав и назначить алименты в тот момент, пока Александр находился под домашним арестом. Также мужчина не верит, что их сын действительно не хочет общаться с ним.
Гобозов подтвердил, что обратился в органы опеки, так как возмущен «публичным унижением ребенка». Кроме того, он напомнил, что после развода не претендовал на совместно нажитое имущество, а Алиана — на алименты, но он все равно финансово помогал сыну, воспитывал и даже забирал к себе.
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Элина Позднякова