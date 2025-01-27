«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку

Александр Гобозов (Фото: соцсети)
У жены звезды реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова Светланы неизвестные просили сумму в один миллион семьсот тысяч рублей за его освобождение. По словам знаменитости в интервью на RuTube-канале «Нуллиардер», осенью 2023 года ему вменяли статью «Разбой».
«…Короче, миллион семьсот даешь, и Гобозов на свободе. То есть я преступник плачу миллион семьсот, и я больше не преступник! — рассказал Гобозов, пересказывая беседу Светланы с незнакомцами.
Александр Гобозов заключил, что сотрудники органов должны докапываться до истины. При этом погрешности не исключаются, считает мужчина.
«Я согласен с тем, что могут быть погрешности. Но, когда закон пишется за определенную сумму денег… Что-то не то», — резюмировал Гобозов.
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