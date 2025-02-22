«Не, ну платит же…»: бывшая жена Кержакова показала, сколько футболист выплачивает алиментов

Александр Кержаков (фото: Instagram* @a.kerzhakov11)
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова с громким скандалом развелись несколько лет назад. Футболист упорно требовал, чтобы их общий сын Артём остался жить с ним. Оданко суд оставил ребёнка с матерью, а отцу назначил алименты.
С тех пор Александр и Милана враждуют. Женщина публично предъявляет претензии бывшему супругу. Спортсмен редко навещает сына, да и размер выплат на ребёнка оставляет желать лучшего.
В своём личном блоге Тюльпанова опубликовала скриншот банковского перевода от Кержакова. Если он действительно является подлинным, а на фото видны инициалы футболиста, то отец перевёл сыну один рубль.
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В своём личном блоге Тюльпанова опубликовала скриншот банковского перевода от Кержакова. Если он действительно является подлинным, а на фото видны инициалы футболиста, то отец перевёл сыну один рубль.
«Не, ну платит же…», – написала под кадром Милана.Экс-футболист сборной России и ФК «Зенит» Александр Кержаков в 2015 году женился на дочери сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурга Милане Тюльпановой. В браке родился сын Артемий. Но союз крепким не оказался – уже в 2018 году супруги развелись.
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Анастасия Чинкова