«Даже не знаю, как правильно их использовать»: звезда «Дома-2» Устиненко раскрыла сумму алиментов на сына от Гобозова

Алиана Устиненко с детьми (фото: Telegram @alianaustinenko)
За неподобающим отношением Александра Гобозова к Алиане Устиненко наблюдали тысячи жителей. А после того, как пара покинула реалити-шоу «Дом-2» и развелась, девушка редко публично припоминает бывшему побои и абьюз. Она стала более снисходительна к Александру и не против, чтобы он общался с их общим сыном Робертом.
Однако отец не пользуется этой возможностью и не выплачивает сыну алименты. Накануне в личном блоге Алиана ответила на вопрос подписчика, отметив, что даже после суда Александр не стал присылать сыну деньги и всячески уклоняется от выплат.
Тем не менее, публичная огласка принесла свои плоды, правда мизерные. После того, как Устиненко заявила о проблеме на её счёт пришли деньги от нынешней жены Александра Светланы Гобозовой.
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Тем не менее, публичная огласка принесла свои плоды, правда мизерные. После того, как Устиненко заявила о проблеме на её счёт пришли деньги от нынешней жены Александра Светланы Гобозовой.
«Вот это я понимаю сила инстаграма*! Стоило только заикнуться, как алименты подъехали. Даже не знаю, как их правильно использовать», – иронично подписала Алиана скриншот с поступлением одной тысячи рублей.К слову, 10-летний Роберт не сильно страдает от такого отношения отца. По словам Устиненко, её нынешний супруг Маркус (Максим Мечников) стал для мальчика примером настоящего мужчины. Сам ребёнок это подтверждал неоднократно.
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Анастасия Чинкова