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«Даже не знаю, как правильно их использовать»: звезда «Дома-2» Устиненко раскрыла сумму алиментов на сына от Гобозова

Алиана Устиненко с детьми (фото: Telegram @alianaustinenko)

Алиана Устиненко с детьми (фото: Telegram @alianaustinenko)

За неподобающим отношением Александра Гобозова к Алиане Устиненко наблюдали тысячи жителей. А после того, как пара покинула реалити-шоу «Дом-2» и развелась, девушка редко публично припоминает бывшему побои и абьюз. Она стала более снисходительна к Александру и не против, чтобы он общался с их общим сыном Робертом.
Однако отец не пользуется этой возможностью и не выплачивает сыну алименты. Накануне в личном блоге Алиана ответила на вопрос подписчика, отметив, что даже после суда Александр не стал присылать сыну деньги и всячески уклоняется от выплат.

Тем не менее, публичная огласка принесла свои плоды, правда мизерные. После того, как Устиненко заявила о проблеме на её счёт пришли деньги от нынешней жены Александра Светланы Гобозовой.

«Вот это я понимаю сила инстаграма*! Стоило только заикнуться, как алименты подъехали. Даже не знаю, как их правильно использовать», – иронично подписала Алиана скриншот с поступлением одной тысячи рублей.
К слову, 10-летний Роберт не сильно страдает от такого отношения отца. По словам Устиненко, её нынешний супруг Маркус (Максим Мечников) стал для мальчика примером настоящего мужчины. Сам ребёнок это подтверждал неоднократно.

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«Бомжи — это шок!»: Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала о жизни в Америке
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала о трудностях жизни в США
22 февраля 2025, 08:37

Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)

Певица Александра (Саша) Зверева живёт в США уже десять лет. Бывшая солистка известной группы «Демо» признаётся: в заграничной жизни всё далеко не так радужно, как может показаться на первый взгляд.
Саша отлично устроилась за океаном и удачно вышла замуж. Её супруг — состоятельный бизнесмен Дэн Уолбран. У них есть свой собственный дом, Зверева не сходит с ума от тоски в четырёх стенах, а ведёт курсы. Однако в эфире шоу «Осторожно: Собчак» многодетная мама рассказала и о минусах, которые порой просто отравляют жизнь.

«Бомжи — это шок! Это настолько для меня болезненно. Я по двору гуляю с детьми каждый день, и вот я видела кровь…», — рассказала артистка.

Надо отметить, что в Штатах прогулки — это целое мероприятие, порой требующих немало сил и времени. Нельзя просто так отправить детей побегать вокруг дома. Если лужайка перед крыльцом ещё разрешается в качестве места для прогулок, то с обратной стороны особняка может быть уже частная территория кого-то ещё. А туда уже нельзя — засудят. Отправить побегать малышей вдоль федерального шоссе, конечно, никаким здравомыслящим родителям в голову не придёт — слишком опасно из-за машин. Вот и остаётся, как Саше, «гулять по двору».

«При этом у нас хороший и респектабельный район, очень дорогие дома стоят. И вот в двух домах от моего жилища вечером бомж напал на двух женщин, одна убежала, а вторую он раздел, изнасиловал и убил», — довольно спокойно поведала артистка.

Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)

Кроме того, исполнительница хита «Солнышко в руках» качеством продуктов в Америке. Хорошие, свежие и по-настоящему полезные продукты могут себе позволить только очень состоятельные люди. Остальным, тем, кто победнее, приходится довольствоваться суррогатами и фастфудом. А фрукты и овощи, даже если на них хватает денег, в США обрабатывают какой-то вряд ли полезной химией, говорит артистка.

«За неделю в России у меня прошел целлюлит, попа ровная. Я не знаю, какими средствами в Калифорнии опрыскивают салат, но я там его ем — и у меня есть целлюлит. В Москве на Патриарших ем чистую еду, не пухну и не отекаю. В США же страдает все тело», — рассказала Саша.

Тем не менее, несмотря на страшных бомжей и не всегда доступную качественную еду, 43-летняя Зверева не жалеет, что переехала в США. К плюсам страны проживания она относит тёплый климат в прибрежной зоне Калифорнии, где живёт с мужем и детьми, отсутствие гигантского разрыва в уровне жизни между столицами штатов и крупными городами по сравнению с провинцией и... чистые и ухоженные общественные туалеты.

Однако артистка продолжает любить Россию и часто приезжает сюда. А её 16-летний сын Макар, всерьёз подумывает о том, чтобы навсегда перебраться на историческую родину. Дочь Василиса уже покинула отчий дом и живёт теперь в Париже.

«Один из ее аргументов — чтобы удобнее в Москву улетать было», — с улыбкой заключила Саша Зверева.

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#фрукты
#мама
#люди
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Трансгендерную* звезду из «Эйфории» вновь признали мужчиной в новом паспорте США
22 февраля 2025, 05:10

Хантер Шефер (Фото: Instagram**/hunterschafer)

Трансгендерную* звезду сериала «Эйфория» Хантер Шефер вновь признали мужчиной в новом паспорте США. Этим поделилась сама актриса в своих соцсетях.
В своем посте актриса опубликовала фото паспорта, где в графе пола стоит мужской. Данное изменение последовало после распоряжения президента США Дональда Трампа о признании в стране только двух полов.

Ее недавно 26-летняя Шефер считалась трансгендерной* женщиной. Хантер сменила пол еще в подростковом возрасте. Судя по паспорту, теперь ее вновь признали мужчиной.

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Возвращение Бородача и Жорика Вартанова: «Наша Russia» появится на телеэкранах после 13-летнего отсутствия
22 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/simpson33

Ставшее легендарным юмористическое шоу «Наша Russia» возвращается на российские телеэкраны уже 7 марта. Последний выпуск любимой всеми передачи вышел еще 13 лет назад. Зрителям пообещали возвращение «Сев-Кав TV» и депутатов Пронина и Мамонова.
Как пишут Starhit, первый выпуск будет посвящен прекрасной половине в связи с празднованием Международного женского дня. Зрителям представят музыкальный фильм, режиссером которого заявлен Саша Абдуллаев, известный по успешному скетчкому «Демис и Марина». Также Гарик Мартиросян вновь примерит роль оператора Жорика Вартанова из «Сев-Кав TV».

К тому же заявлено возвращение охранника Бородача, которого ждет пышная свадьба. Сергей Светлаков появится в фильме в роли инспектора ГИБДД, не берущего взяток. Еще актер появится образе Сергея Белякова, который любит разговорить с телевизором. В числе звезд, снявшихся в новой «Наша Russia», заявлены Филип Киркоров и Любовь Успенская.

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#фильм
#киркоров
#телевидение
#звёзды
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Одна из сестер Кардашьян выпустила в продажу вагинальную жвачку
TMZ: Кортни Кардашьян начала продавать вагинальную жвачку
22 февраля 2025, 00:32

Кортни Кардашьян (Фото: Instagram*/kourtneykardash)

Старшая из сестер Кардашьян Кортни выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки. Об этом пишет TMZ.
«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко включить в свой распорядок дня. Наконец-то появился продукт, который эффективен, удобен и приятен в приеме — очень рекомендую!» — прокомментировала выпуск жвачки Кортни.

Продукт предназначен для поддержания нужного уровня рН в организме. По словам Кортни, жвачка благоприятно влияет на женское здоровье и обеспечивает свежесть. Одна ее пластинка сопоставима с употреблением 100 грамм ананаса. Помимо сказанного, как отметила Кортни, жвачка укрепляет иммунитет и борется с заболеваниями кишечника.

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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе

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Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
#здоровье
#иммунитет
#звёзды
#сша
#шоу-бизнес
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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
Певица Betsy: мне некомфортно общаться со своим классом, они для меня другие
21 февраля 2025, 23:40

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница хита «Сигма бой» 11-летняя Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила в беседе с NEWS.ru, что не общается с одноклассниками из-за дискомфорта.
По ее словам, отношения с ровесниками не складываются, потому что она не имеет с ними общих интересов и редко бывает в школе — примерно два раза в неделю.
«Вообще я со своим классом не сильно общалась все эти пять лет. Как-то так получилось, такой у нас класс, что у всех разные интересы и мне некомфортно общаться со своим классом, потому что они для меня другие. Это не свои люди, но зато я могу найти общий язык с более старшими ребятами», — поделилась артистка.
Однако Чертищева подчеркнула, что никакого буллинга в ее адрес со стороны одноклассников нет.

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